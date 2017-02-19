Home Dai Comuni Solofrana, qualcosa è cambiato solo grazie alle Ronde

Solofrana, qualcosa è cambiato solo grazie alle Ronde

di Redazione 19/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La puzza è diminuita, gli sversamenti illegali anche, una decina di aziende abusive e non indagate, un'azienda chiusa, ma c'è ancora tanto da fare. Grazie a chi finalmente qualcosa è cambiato? Solo ed unicamente grazie alle Ronde del Comitato Salute e Ambiente che con la loro testardaggine e forza di volontà hanno riacceso i riflettori come non mai su questo flagello. Quello che servirebbe è una cittadinanza attiva, una cittadinanza capace di GRIDARE e farsi ascoltare così com'è stato per la "terra dei fuochi" dove tutto è cambiato quando amministratori e cittadini hanno cominciato a marciare UNITI e consapevoli che la salute era un loro diritto! La Politica invece si nasconde dietro proclami e domande in carta bollata ma quegli amministratori che sono sempre presenti a congressi, presentazioni di libri, inaugurazioni di campetti, giostrine e manifestazioni varie non hanno una sola foto che abbia come sfondo la Solofrana, non hanno un solo selfie con questi giovani. Strano vero? A parte la presenza del Sindaco Mario Bianchino in alcune occasioni nessun altro. Quale azione concreta è stata avviata? Nessuna. Perché non è stato chiesto lo Stato di Emergenza e l'invio di Commissario che fosse al di sopra delle parti? Perché non c'è alcun sostegno "politico" al lavoro delle Ronde del Comitato Salute ed Ambiente? Al fianco di questi giovani, che come il 90% di noi, hanno perso qualcuno a causa di un cancro o stanno lottando ancora adesso contro questo male, solo le forze dell'Ordine. Non è un problema che nasce oggi ma perché non cercare di cambiare le cose? Anche la Regione Campania si sta dimostrando incompetente visto che in altre Regioni il problema del tetracloroetilene è stato risolto investendo 300.000,00 euro in filtri a carboni attivi. A Solofra, così come nel paleolitico, la Politica non ha alcun interesse ad andare contro i suoi "voti conciari" specie ora che sono sotto elezioni. Un dato certo c'è, in questi sei mesi di attività le Ronde hanno evidenziato il fatto che i criminali sono pochi, che si tratta per lo più di aziende abusive, "fantasmi" che arrecano danni alle Concerie oneste lavorando a prezzi stracciati inquinando, distruggendo e frodando tutto il territorio. Le Ronde del Comitato Salute ed Ambiente hanno bisogno di essere sostenute da tutti ed è dovere di tutti lottare per i propri diritti.