Assalto con sparatoria ad un portavalori, paura sul raccordo Av-Sa

di Redazione 20/02/2017

Attimi di terrore, questa mattina, sul raccordo Avellino-Salerno nei pressi di Fisciano. Intorno alle 6:30 un commando formato da 3 uomini ha assaltato e rapinato un mezzo blindato della Cosmopol, che stava consegnando plichi di denaro ad alcune banche del Salernitano. Gli inquirenti quantificano in circa 100 mila euro il bottino della rapina portato via dai malviventi che dopo aver messo a segno il colpo hanno fatto perdere le proprie tracce a bordo di un Fiat Doblò di colore bianco. Durante l'assalto sono stati esplosi anche diversi colpi di pistola. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che la Polizia per le indagini del caso. Non ci sono feriti, mentre sarebbe stato ritrovato dopo alcune ore il mezzo utilizzato dagli assalitori, nelle campagne di Fisciano. Dopo quasi tre ore di stop, l'Anas ha annunciato la riapertura al traffico del raccordo autostradale Salerno-Avellino, chiuso in direzione di Salerno - in corrispondenza del km 11,600, tra i territori comunali di Montoro e Fisciano. Durante il blocco alla circolazione, il traffico (in direzione Salerno) è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Montoro Sud. Sul posto anche due squadre dell' Anas per la pulizia del tratto incidentato, al fine di ripristinare in maniera definitiva il transito dei veicoli.