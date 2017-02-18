Home Dai Comuni A.S.D. Montoro 1927, sarà una gran festa!

di Redazione 18/02/2017

Procede nel migliore dei modi la preparazione dell’AS Montoro 1927-Stefano Garzelli Team in vista della nuova stagione agonistica grazie all’impegno profuso ogni anno dal presidente Mario Mari e dal direttore tecnico Giovanni Romano.Gli esordienti Gianluigi Romano e Raffaele Laezza, gli allievi Mario Iannone, Antonio Apostolico, Fabrizio Cucciniello, Stefano Guarino, Giuseppe Di Napoli, Assunto Renzulli e Leo del Regno si allenano senza intoppi e con regolare intensità ma tutti in fermento per pedalare insieme a un direttore sportivo d’eccezione come Stefano Garzelli, nelle vesti di “padrino” in occasione della festa dei 90 anni. Fervono intanto i preparativi per l'atteso evento di sabato 25 febbraio presso la sala consiliare del comune di Montoro (ore 17:00), il Re del Giro d’Italia 2000 ha confermato la propria presenza per questo glorioso anniversario della fondazione dell’A.S.D. Montoro con tanti ospiti e sostenitori di una missione che di stagione in stagione si rinnova all'insegna del motto “con i giovani e per i giovani”.