Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Solofra, utilizza l'argine del torrente come discarica: Denunciato imprenditore

Redazione Avatar

di Redazione

28/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Solofra, utilizza l'argine del torrente come discarica: Denunciato imprenditore
Anziché portare i rifiuti in discarica li aveva trasportati e sversati per poi utilizzarli per i lavori di ricomposizione morfologica dell’alveo di un torrente, ma è stato scoperto e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Solofra. Prosegue l’azione dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino quotidianamente impegnati nella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Questa volta, a finire sotto l’attenta lente degli uomini dell’Arma, è stato un episodio di illecito ambientale posto in essere da un uomo, 50enne titolare dell’impresa edile, che aveva deciso di utilizzare alcuni metri cubi di materiale di risulta (tra cui mattonelle, travetti, cemento e detriti provenienti da lavori di scarificazione di manto stradale e terreno da riporto), trasportati anziché in discarica presso l’argine del torrente. L’area oggetto dell’indebita condotta, avente una superficie di circa 100 m2, è stata posta sotto sequestro e messa in sicurezza mentre per l’uomo, inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze del reato, scattava il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Doppio evento per “La notte del lavoro narrato” a Montoro

Articolo Successivo

Articolo Uno e Campo Progressista possibile accordo per le amministrative

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018