Solofra, scoperta casa di prostituzione. Denunciato 55enne del posto

I Carabinieri della Stazione di Solofra hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino un 55enne del luogo ritenuto responsabile di aver avviato una casa di prostituzione. L’intervento degli uomini dell’Arma è scattato a seguito di una meticolosa e laboriosa attività informativa, giunta a corollario del capillare controllo del territorio che i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino svolgono nel loro quotidiano impegno a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Da alcuni giorni infatti i militari avevano intuito che nella Città Conciaria, un’abitazione potesse celare qualche segreto potenzialmente sospetto. Di lì la decisione di porre sotto osservazione la casa e notare quell’insolito via vai di uomini soli che generalmente caratterizza e contraddistingue obiettivi operativi di siffatta natura.

Nello sviluppo delle indagini gli operanti hanno proceduto all’identificazione di alcuni avventori che, discretamente avvicinati, non hanno potuto che confermare la natura illecita delle prestazioni che vi si praticavano. Quindi, decisi ad intervenire, i Carabinieri sono entrati con uno stratagemma all’interno dell’abitazione riscontrandovi l’effettiva presenza di una dominicana che si prostituiva.

I successivi accertamenti investigativi scaturiti dalle evidenze raccolte, hanno consentito ai militari di far altresì emergere responsabilità a carico del 55enne che, all’insaputa dell’ignaro proprietario, aveva ceduto l’immobile in sub locazione all’avvenente 40enne. All’esito dell’attività di Polizia Giudiziaria i militari hanno sottoposto a sequestro il monolocale, il materiale vario pertinente all’attività svolta ed il un cellulare della donna.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere che rendeva ingiustificata la sua presenza in quel Comune, la straniera è stata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio. Sono in corso accertamenti finalizzati ad appurare responsabilità di terzi ed eventuali favoreggiatori e sfruttatori della stessa.