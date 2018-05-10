Home Politica Avellino/Verso le amministrative: Centrosinistra unito sull'Avvocato Pizza

di Redazione 10/05/2018

Avellino - A poche ore dalla presentazione delle liste, i partiti e i movimenti stanno preparando programmi e candidature per la imminente è dura competizione elettorale che incomincerà ufficialmente sabato 12, ma che in realtà è già iniziata da tempo in tutti gli schieramenti fuori e dentro al consiglio comunale Partiamo dal partito di maggioranza del centrosinistra e dunque dal Pd. Il Sindaco Paolo Foti da tempo aveva annunciato di non ricandidarsi, mentre la maggior parte dei consiglieri e degli attuali assessori sarà della partita nella lista di partito del Pd, alla quale si aggiungeranno ben due liste civiche pronte a sostenere la candidatura dell'Avvocato Nello Pizza, nome sul quale si starebbe ritrovando un pezzo rilevante della sinistra e dei movimenti centristi di ispirazione cattolica.Tutto il Pd si sarebbe unito sul nome di Pizza, da verificare solo le remote ambizioni di Gianluca Festa, il quale da anni manifesta la sua intenzione di correre alla carica di primo cittadino è che per tutta la ultima consigliato è stato una spina nel fianco dell'amministrazione uscente. Ma le mediazioni del Governatore De Luca faranno desistere Festa da ogni tentazione . Infatti anche i Popolari di Maurizio Petracca e Giuseppe De Mita stanno ultimando le due liste, e forse c'è ne sarà anche una terza, per sostenere l'avvocato Pizza. Le due liste già pronte saranno guidate una da Alberto Bilotta e una da Nicola Giordano, la terza potrebbe avere come capolista una donna (Antonella De Angelis pare la favorita). I centristi si aspettano un buon risultato dalla consultazione elettorale in città, filtra molto ottimismo specie dagli ambienti vicino al consigliere regionale Petracca. In questa compagnia ci saranno anche gli avvocati Giovanni Bove e Maria Rusolo. Lo stesso Onorevole e imprenditore di Montefalcione Angel'Antonio D'Agostino starebbe preparando una lista civica molto forte, sempre in appoggio al candidato di centrosinistra , una lista formata da professionisti , componenti delle associazioni e del mondo culturale di Avellino. Anche lo stesso Francesco Todisco appoggerà con propri candidati in lista la compagine di centrosinistra , seguendo appieno lo schema di coalizione attualmente presente in Regione Campania , mentre Giancarlo Giordano appoggerà la candidatura a Sindaco della consigliera comunale Nadia Arace . L'avvocato Pizza , per ora ha già avuto una vittoria , quella di unire il centrosinistra , come non accadeva dal primo mandato Galasso nel 2004 , e questo appare già un ottimo punto di partenza per affrontare una campagna elettorale che non si preannuncia facile .