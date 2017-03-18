Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Solofra, Firmata intesa su Area Di Sviluppo Alto Sarno-Valle dell'Irno

Redazione Avatar

di Redazione

18/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Solofra, Firmata intesa su Area Di Sviluppo Alto Sarno-Valle dell'Irno
Solofra - «L’Area di Sviluppo Alto Sarno – Valle dell’Irno rappresenta uno strumento utile di programmazione e che potrà essere utilissimo per intercettare importanti canali di finanziamento nell’ambito della nuova pianificazione comunitaria ormai pronta a partire». Lo dichiara Maurizio Petracca, presidente della Commissione Fondi Comunitari e Statali per lo Sviluppo del Consiglio Regionale della Campania, presente questa mattina a Solofra alla firma dell’intesa tra la Regione Campania e le amministrazioni comunali coinvolte che ha visto la partecipazione del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca. «L’iniziativa – continua Petracca – si segnala per due ordini di ragioni. La prima è relativa alla capacità che le amministrazioni, tra l’altro appartenenti a due province diverse, quella di Avellino e quella di Salerno, hanno mostrato di dialogare, di confrontarsi, di costruire coesione e collegialità. Al centro c’è, inoltre, un’area omogenea, dove si registra una evidente coerenza produttiva ed economica, differenziandosi così da quei tentativi totalmente errati, caratterizzati da disomogeneità e confusione, come ad esempio si sta verificando per l’Area Vasta del capoluogo». «La seconda ragione che fa di questa iniziativa un riferimento importante – conclude il presidente Petracca – è legata alla conferma della strategia regionale di creare una condizione di equilibrio territoriale in Campania tra fascia costiera ed aree interne. Nei giorni scorsi si è registrata l’attenzione per l’Alta Irpinia, oggi è toccato alla Valle dell’Irno , zona dalle grandi potenzialità in termini produttivi su cui la Regione Campania intende scommettere».
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Montoro, siglato ieri il protocollo per l'Area Vasta

Articolo Successivo

Avellino-Novara, le probabili formazioni. Fuori Paghera, Castaldo torna titolare

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

02/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019