Home Dai Comuni Solofra, Firmata intesa su Area Di Sviluppo Alto Sarno-Valle dell'Irno

Solofra, Firmata intesa su Area Di Sviluppo Alto Sarno-Valle dell'Irno

di Redazione 18/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Solofra - «L’Area di Sviluppo Alto Sarno – Valle dell’Irno rappresenta uno strumento utile di programmazione e che potrà essere utilissimo per intercettare importanti canali di finanziamento nell’ambito della nuova pianificazione comunitaria ormai pronta a partire». Lo dichiara Maurizio Petracca, presidente della Commissione Fondi Comunitari e Statali per lo Sviluppo del Consiglio Regionale della Campania, presente questa mattina a Solofra alla firma dell’intesa tra la Regione Campania e le amministrazioni comunali coinvolte che ha visto la partecipazione del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca. «L’iniziativa – continua Petracca – si segnala per due ordini di ragioni. La prima è relativa alla capacità che le amministrazioni, tra l’altro appartenenti a due province diverse, quella di Avellino e quella di Salerno, hanno mostrato di dialogare, di confrontarsi, di costruire coesione e collegialità. Al centro c’è, inoltre, un’area omogenea, dove si registra una evidente coerenza produttiva ed economica, differenziandosi così da quei tentativi totalmente errati, caratterizzati da disomogeneità e confusione, come ad esempio si sta verificando per l’Area Vasta del capoluogo». «La seconda ragione che fa di questa iniziativa un riferimento importante – conclude il presidente Petracca – è legata alla conferma della strategia regionale di creare una condizione di equilibrio territoriale in Campania tra fascia costiera ed aree interne. Nei giorni scorsi si è registrata l’attenzione per l’Alta Irpinia, oggi è toccato alla Valle dell’Irno , zona dalle grandi potenzialità in termini produttivi su cui la Regione Campania intende scommettere».