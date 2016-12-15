Home Cronaca Sirignano, in auto con manganello in ferro. Nei guai pregiudicato

Sirignano, in auto con manganello in ferro. Nei guai pregiudicato

di Redazione 15/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Irpinianotizia - I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un pregiudicato della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I militari dell’Aliquota Radiomobile, in Sirignano, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno notato una strana agitazione nell’uomo fermato alla guida della sua auto. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito della perquisizione che decidevano di eseguire. Infatti, nell’abitacolo dell’auto veniva rinvenuto, ben occultato, un bastone in ferro della lunghezza di circa 50 centimetri. Ravvisando profili di illiceità nella situazione riscontrata, i Carabinieri provvedevano a deferire il 30enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.