Corsi di Canto Gratuiti al Conservatorio di Avellino

15/12/2016

Partiranno da gennaio i Due laboratori immaginati dall’Istituto di Alta formazione irpino rivolti ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni che si sentono portati per le sette note e che saranno istituiti preso il Conservatorio di Avellino per l’anno accademico 2016 -2017. L’Orchestra giovanile del «Cimarosa» sarà diretta dal maestro Massimo Testa, docente dell’Istituto di Alta formazione musicale di Avellino. Il Coro di Voci bianche e giovanile, invece, sarà diretto dal maestro Stefania Rinaldi, docente anche lei del «Cimarosa» e direttrice del Coro di Voci bianche del Teatro San Carlo di Napoli. I corsi saranno gratuiti, fatta eccezione di un contributo di 20€ annuali per l’assicurazione obbligatoria di ogni allievo. Le lezioni inizieranno a gennaio, avranno cadenza settimanale e termineranno nel mese di giugno con un concerto spettacolo.

La novità dell'anno accademico 2016-2017

Il Cimarosa si conferma sempre più una grande istituzione di Alta formazione nel campo musicale nella città di Avellino che si apre verso nuovi orizzonti immaginando percorsi formativi alternativi dedicati ai giovani della provincia per educarli e prepararli alla musica – annuncia il direttore Santaniello – Con la nascita del Coro e dell’Orchestra giovanile il Conservatorio prosegue la sua mission didattica e formativa di altissima qualità».

Come partecipare

Le ammissioni alle attività corali e orchestrali avverranno al superamento di un esame che avrà luogo il 10 gennaio alle ore 15:30 (per il Coro) e il 14 gennaio alle ore 15 (per l’Orchestra)presso la Sala «Mazzotta» del Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino. Le due commissioni che dovranno giudicare l’ammissione degli allievi saranno formate da docenti individuati dal direttore del Conservatorio Carmine Santaniello. Potranno partecipare all’esame di ammissione per il Coro di Voci bianche e giovanile, tutti i bambini e i ragazzi che hanno compiuto 8 anni e frequentano le Scuole elementari e Medie inferiori. Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria didattica del Conservatorio entro il 20 dicembre 2016 esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo [email protected]. L’esame di ammissione per il Coro consisterà in test attitudinali atti ad individuare le qualità vocali, l’orecchio, il ritmo, la memoria musicale, nonché la presenza scenica e le qualità d’interpretazione degli allievi. Non è richiesta una preparazione musicale specifica.
