Natale con il trucco: ecco 5 consigli di Make-up per essere perfette durante le feste

Make Up - Nel periodo natalizio tra il tran tran dei regali, c'è sempre un pò di tempo da dedicare al make up da ricrearsi durante queste festività, ed oggi voglio darvi alcuni piccoli consigli per non sbagliare ed essere sempre al top anche in poco tempo. Prima di tutto cercare di curare la pelle in modo giusto almeno una settimana prima con una pulizia del viso, anche home made, vapore con oli essenziali di tea tree e scrub viso, poi una bella maschera purificante, tra le mie preferite c'è quella alla rosa di Dr.organic o di Eterea cosmesi. Poi scegliere una crema viso protettiva, per contrastare il clima gelido di questo periodo, io la uso antirughe perchè più efficacie e per prevenire le piccole rughe, che sono sempre in agguato, tra le migliori ci sono quelle Setarè, un azienda di cosmesi naturale, che unisce il bio alla funzionalità. Il contorno occhi non deve mancare mai, perchè sebbene si pensi sia un prodotto secondario è quello più importante per una buona resa del make up occhi.

Ed ora finalmente possiamo passare al Make up!

Nella scelta del fondotinta preferite quello fluido e luminoso, evitate i compatti e le ciprie super opacizzanti.

Correggiete per bene le occhiaie della sera della vigilia e create un leggero contouring sul viso, gli zigomi non devono mai passare in secondo piano. Illuminateli con un ombretto perlescente o satinato, basta un piccolo tocco proprio nella parte più esterna dello zigomo.

Per gli occhi preferite colori luminosi , basterà solo un ombretto metallico oppure dei glitter per farvi sentire subito nel mood delle feste.

Non dimenticate mai il mascara potrebbe salvarvi la vita più del correttore a volte!

Per quanto rigurada le labbra scegliete colori strong, niente nudi, il must 2016 prevede rosso porpora, rosso ramato e borgogna, da abbinare con lo smalto!