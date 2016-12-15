Home Regione Freddo e gelo in arrivo in Campania, Natale con la Neve in Irpinia? Forse!

di Redazione 15/12/2016

News Irpinia Meteo - Un inverno timido e che tarda ad arrivare quello di questo 2016, tiepido nelle temperature, raro nelle precipitazioni. Sulle cime più alte dell'Irpinia difficile scorgere anche un solo fiocco di neve, per non parlare dei comuni dell'Alta Irpinia, dove solo pochi anni fa le prime nevicate bussavano già a metà novembre. Segnale intuibile che il clima sta cambiando, che soprattutto il sud Italia sta acquistando una dimensione climatica decisamente più tropicale. Tuttavia per questo #Natale le previsioni parlano di possibili intense nevicate, magari non abbondanti come quelle di tre anni fa, ma comunque corpose. Per Natale possibili Nevicate anche in irpinia. Secondo gli esperti Meteo l'Italia in questo momento è attraversata da un flusso di alta pressione che impedisce alle correnti nordiche di attraversare la penisola, o quantomeno non permette precipitazioni. Va meglio per quanto riguarda invece le temperature, che stanno lentamente calando, si assestano nella media del periodo. Grazie anche all'assenza di vento soprattutto di sera si riesce a percepire un freddo intenso ma contenibile. Cosa Accade nei prossimi dieci giorni? Le Previsioni Meteo per l'irpinia nei prossimi 10-15 giorni rispecchiano esattamente l'andamento dell'intera Penisola, una sorta di braccio di ferro tra la bassa pressione che cerca di entrare dal Nord Italia e la bassa pressione che spinge dal sud. Sicuramente fino a domenica avremo un tempo bello in tutta la Campania, con sporadici annuvolamenti. Le temperature avranno un range tra i 2 e gli 11 gradi. Molta foschia mista a nebbia nelle zone più collinari, tanta umidità nelle ore notturne. Non sono previste precipitazioni, il vento sarà appena percepibile. I dubbi inizieranno a sorgere da lunedì, sicuramente avremo un calo delle temperature, la pressione alta in minima parte dovrebbe invadere l'italia è portare pioggia tra lunedì e mercoledì. Poi sarà tutto incognita, tuttavia gli esperti sono sicuri, qualora la bassa pressione riuscisse a penetrare lungo il mediterraneo, il Sud Italia e dunque Campania ed Irpinia comprese saranno accarezzate da corposi nevicate. Nel dubbio iniziate a tirare giù dagli armadi i cappotti pesanti e dal frigo le carote, non si sa mai servissero per fare un bel pupazzo di neve!