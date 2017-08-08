Siete in partenza per le vacanze? La sicurezza è importante: controllate i pneumatici
Ci siamo, le vacanze estive sono finalmente arrivate, dopo 11 mesi di duro lavoro è arrivato il meritato riposo per molti Italiani. E come accade tradizionalmente nel bel paese, intere famiglie si preparano alle gite fuori porta, o chi ne ha la possibilità si appresta a lunghi viaggi in giro per le mete turistiche più belle del paese. Tuttavia, gli italiani continuano ad avere il triste primato degli incidenti stradali nel periodo estivo. Secondo un recente studio, il 13% dei sinistri sono causati dalla distrazione alla guida, addirittura il 68% sono provocati dalla scarsa manutenzione della propria auto. Entrando nel dettaglio dello studio, 1 italiano su quattro, non controlla l'efficacia dei pneumatici, mentre 1 italiano su tre non ha mai cambiato i pneumatici della proprio auto, ed infine, il 23% dei guidatori italiani prima di mettersi in viaggio non controlla la qualità del sistema frenante della propria autovettura.
Costi di manutenzione elevati? Basta acquistare online!La sicurezza personale e dei nostri cari può avere un prezzo? La risposta più logica dovrebbe essere un secco no, tuttavia non è così per il 28% dei guidatori italiani pronti a mettersi in marcia per le vacanze. Secondo cui, negli ultimi anni i costi di manutenzione di un autovettura sono aumentati notevolmente, soprattutto nella sostituzione dei pezzi di ricambio. Solo il 16% è a conoscenza di un mercato di ricambi online, dove, a costi contenuti e senza rinunciare alla qualità è possibile acquistare ogni singolo accessorio di un autovettura, dallo specchietto ai pneumatici, dai freni alle portiere. Uno dei siti più conosciuti ed affidabili nel settore ricambi è sicuramente acquistarefreni.it, che, a discapito del nome, offre una ampia gamma di prodotti di ricambio. Oggi si hanno tante possibilità di risparmiare grazie agli acquisti online, dunque non si hanno più scuse, la sicurezza in auto deve avere la priorità assoluta.
L'irpinia: tra verde, religione e cultura.Sistemata al meglio la propria autovettura è arrivato il momento della partenza, l'irpinia è senza dubbio una delle mete turistiche più ambite del sud italia. Una provincia caratterizzata da luoghi incantevoli, con paesaggi che sembrano dipinti su tela. Un vasto territorio che ha saputo valorizzare al meglio la propria storia, riuscendo a conservare l'autenticità culturale ed eno-gastronomica degli scorsi secoli. Nella verde irpinia sarà possibile trascorrere ore di relax ad esempio sul Monte Terminio, uno dei luoghi più affascinanti del centro-sud. Chi vuole abbinare una vacanza ad un pellegrinaggio, troverà sicuramente spazio su Montevergine, luogo di culto dedicato alla famosissima figura di Mamma Schiavona. Per gli amanti della cultura, l'Irpinia offre oltre 50 castelli d'epoca Longobarda, alcuni dei quali ancora in perfetto stato. Insomma se state preparando la vacanza perfetta, controllate al meglio la vostra auto e venite a farvi un giro in irpinia.
