Calciomercato Avellino, Marchizza si allontana. Per l'attacco lotta tra Monachello e Marilungo

di Redazione 04/08/2017

Calciomercato - Si allontana da Avellino il talentino scuola Roma, Riccardo Marchizza che in questa finestra estiva di mercato è stato ceduto al Sassuolo dal club capitolino, sembra prossimo a vestire i colori del Cesena con la formula del prestito. Novità anche per il capitolo cessioni, pare infatti che William Jidayi abbia accettato la proposta della Reggiana, essendo vicina a Ravenna, città natale del calciatore. Destinata a finire, inoltre, l'avventura biancoverde di Fabrizio Paghera. Il centrocampista bresciano sarà ceduto in Lega Pro all'ambiziosa Triestina di mister Giuseppe Sannino, ex tecnico della Salernitana. Per quanto concerne l'attacco, abbiamo interpellato l'atleta del Benevento Karamoko Cissè che ci ha dichiarato: "vi escludo categoricamente di aver avuto approcci con l'Avellino. Anzi l'unica proposta pervenuta in Serie B, è quella dell'Entella". Ulteriori novità per il reparto offensivo giungono dall'ex Avellino, Felice Evacuo che sembra si sia proposto al Direttore Sportivo Enzo De Vito. Ci sentiamo tuttavia di affermare che tale trattativa sia morta prima di iniziare, essendo Evacuo prossimo nel vestire i colori della città di Castellammare. E' inoltre molto probabile che il nuovo attaccante dei lupi, arrivi da Bergamo. La lotta per affiancare bomber Matteo Ardemagni, pare sia tra Gaetano Monachello e Guido Marilungo.