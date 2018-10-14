Home Sport Sff Atletico-Avellino risultato finale, classifica e prossimo turno

di Redazione 14/10/2018

Prima sconfitta, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, per l'Avellino guidato dal mister Graziani. Nella trasferta di Fregene, contro l'Sff Atletico, infatti, gli irpini hanno perso nettamente con il risultato finale di 4 a 1 nel match che si è disputato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 ottobre del 2018. Sff Atletico-Avellino 4-1, i marcatori e tutti i risultati finali del Gruppo G di Serie D Dopo il vantaggio iniziale di Tortolano dell'Sff Atletico su calcio di rigore, l'Avellino ha trovato il momentaneo pari con Tribuzzi per poi cedere nel secondo tempo. Le altre tre reti, da parte dei padroni di casa, sono state messe a segno da Tortolano, autore di una doppietta, sempre su calcio di rigore, e poi da Nanni e da D'Andrea che hanno arrotondato il risultato a favore dell'Sff Atletico. Questi, nel dettaglio, sono tutti i risultati finali validi per la sesta giornata del girone di andata, nel Gruppo G, del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D: Lanusei-Anagni 2-0, Aprilia-Torres 1-0, Cassino-Trastevere 2-2, Flaminia -Anzio Lavinio 3-0, Latte Dolce-Albalonga 1-1, Monterosi-Ladispoli 2-1, Ostia Mare-Budoni 1-2, Sff Atletico-Avellino 4-1, Vis Artena-Lupa Roma 2-1, Castiadas-Latina è stata rinviata al 28/11/2018. Classifica Serie D 2018-2019 Girone G e prossimo turno Avellino Per effetto dei risultati sopra indicati, la classifica di Serie D 2018-2019 Girone G è la seguente: Lanusei 14 punti, Trastevere ed Avellino 13, Monterosi e Vis Artena 12; Sff Atletico 11 punti, a 10 punti Cassino ed Aprilia; 9 punti per Albalonga e per il Latte Dolce, Latina 8, Flaminia ed Ostia Mare a 6 punti; a 5 punti il Castiadas, la Lupa Roma, il Ladispoli ed il Budoni; 4 punti per la Torres, 3 Anagni ed 1 punto per il fanalino di coda che, dopo sei giornate di campionato, è l'Anzio Lavinio. Nel prossimo turno, che è valido per la settima giornata di Serie D 2018-2019, Girone G, l'Avellino giocherà in casa contro il Lanusei domenica 21/10 con il calcio d'inizio alle ore 15.