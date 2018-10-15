Home Sport Graziani dopo batosta Avellino a Fregene, 'Ripartiamo con umiltà'

15/10/2018

'L'Atletico ha meritato, ripartiamo con umiltà e con i piedi piantati per terra'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato il mister dell'Avellino Archimede Graziani dopo che ieri pomeriggio gli irpini hanno perso nettamente in trasferta, per 4 a 1, contro l'SFF Atletico. Avellino, domenica arriva la capolista Lanusei Per l'Avellino gli allenamenti ripartiranno nella giornata di domani, martedì 16 ottobre del 2018, in vista del match casalingo di domenica prossima contro il Lanusei. Il mister Archimede Graziani ha inoltre aggiunto che bisogna ripartire 'ricordando a noi stessi ed agli altri che questo non è un girone facile, e che di certo non vinceremo le partite solo perché ci chiamiamo Avellino'. Non a caso il calendario di Serie D 2018-2019, Girone G, vuole che domenica prossima, 21 ottobre del 2018, a partire dalle ore 15, l'Avellino affronti in casa quella che, dopo sei giornate di campionato di Serie D 2018-2019, è la capolista, ovverosia il Lanusei che ha 14 punti rispetto ai 13 dell'Avellino che attualmente occupa la seconda piazza in compagnia del Trastevere. Domenica 21/10, gli Irpini chiamati subito al riscatto in Serie D dopo la prima sconfitta in campionato Per battere tra le mura amiche il Lanusei ci vorrà però un altro Avellino rispetto a quello visto a Fregene dove ci sono state evidenti sbavature in difesa, ed uno scollamento dei reparti tale che poi ha portato l'SFF Atletico a segnare complessivamente quattro reti.