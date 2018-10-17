Home Irpinia news Alternanza Scuola Lavoro in provincia di Avellino con Impresa in azione

di Redazione 17/10/2018

Per gli studenti della Provincia di Avellino, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro, c'è Impresa in azione, il programma che viene promosso sul territorio italiano da Junior Achievement Italia. Alternanza Scuola Lavoro in Irpinia per studenti di Istituti Tecnici, Professionali e Licei Ne dà notizia la Camera di Commercio di Avellino che in parte, ed in quota, sostiene a livello finanziario il progetto a favore, nella Provincia, delle classi III, IV e V degli Istituti Tecnici, degli Istituti Professionali e dei Licei. In particolare, l'Ente camerale ha stipulato con Junior Achievement Italia un'apposita convenzione nell'ambito dell'attuazione di programmi di formazione imprenditoriale, economica e finanziaria, che permettano ai giovani dell'Irpinia di simulare sul campo quella che è l'esperienza d'impresa. Adesione al progetto Impresa in azione, i termini di scadenza per le scuole e per i Dream Coach Le scuole possono aderire al programma Impresa in azione entro e non oltre il prossimo 26 ottobre del 2018. La stessa data di scadenza vale pure per l'iscrizione alla short list dei Dream Coach che sono figure che affiancano una classe di studenti nell'attività di creazione d’impresa. Per saperne di più, e per ulteriori approfondimenti, basta andare sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino av.camcom.gov.it.