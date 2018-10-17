Ecco le ultime novità e come cambiano le regole dei vari giochi del Lotto
di Redazione
17/10/2018
Di recente, già da qualche tempo, sono state introdotte delle novità che riguardano da vicino le regole dei vari giochi del Lotto. Per esempio avete mai sentito parlare del Lotto Intelligente e del Lotto Intelligentissimo? Si tratta di due giochi molto importanti per coloro che sono alla ricerca di fare qualche guadagno extra. Nel loro insieme, il Lotto Intelligente e Intelligentissimo rappresentano delle tecniche molto efficaci, che permetterebbero di vincere rapidamente. Infatti non dobbiamo dimenticare che anche per vincere al Lotto non bisogna basarsi interamente sulla fortuna, ma occorre sfruttare delle metodologie ben precise che ci danno la possibilità di raggiungere ottimi risultati. Ma vediamo più precisamente in che cosa consistono i metodi del Lotto Intelligente e del Lotto Intelligentissimo e valutiamo se possono funzionare davvero.
Cosa sono il Lotto Intelligente e il Lotto IntelligentissimoIl Lotto Intelligente e il Lotto Intelligentissimo non sono delle tecniche che per esempio sfruttano la probabilità che esca un determinato numero per poter vincere più facilmente. Si tratta invece di applicare delle metodologie di studio. Il fautore di questa tecnica è stato Osvaldo Manara, un ragazzo che si è impegnato molto per elaborare delle teorie relative a questo settore, per poter presupporre anche il raggiungimento di guadagni ben certi, una volta calcolate le probabilità della buona riuscita al gioco del Lotto. Il Lotto Intelligentissimo in particolare è un’evoluzione del Lotto Intelligente. Rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono giocare secondo regole ben determinate per non perdere soldi, ma per guadagnarli. Naturalmente l’elemento della fortuna può avere un ruolo ben preciso, anche se conta in maniera essenziale la tenacia con cui si perseguono gli obiettivi personali di vincita. Per approfondire le tematiche del Lotto Intelligente e Intelligentissimo, consulta questo link: https://www.marsalaoggi.it/lotto-intelligente-ed-intelligentissimo-cosa-sono-come-si-gioca-e-quanto-si-puo-vincere/.
Le regole del Lotto aggiornateIl Lotto si basa sull’estrazione di cinque numeri, che sono riferiti a ciascuna delle dieci ruote di estrazione a livello nazionale. Le varie ruote si riferiscono ad alcune città importanti del nostro Paese. In particolare le ruote sono le seguenti: Roma, Milano, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. A queste si aggiunge la ruota Nazionale. Gli appassionati possono giocare fino ad un massimo di dieci numeri, scegliendo una singola ruota o più ruota. L’obiettivo è quello di pronosticare l’uscita di un solo numero, di due numeri, di tre, di quattro o di cinque numeri. Classicamente i pronostici delle uscite vengono denominati nel seguente modo: estratto, ambo, terno, quaterna, cinquina. Per ogni giocata deve essere attribuito un importo. Le estrazioni dei numeri si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato tra le 20 e le 20:30 ogni sera. La giocata minima per quanto riguarda il Lotto è 1 euro e gli importi massimi sono quelli che corrispondono a 200 euro. I giocatori possono vincere fino ad un massimo per ciascuna schedina di 6 milioni di euro. Soltanto nei giorni di estrazione il gioco si chiude alle 19:30 e riapre dopo un’ora dalla conclusione delle estrazioni, quindi verso le 21:30. Si può giocare anche online tutti i giorni da mezzanotte alle 23:59 del giorno successivo. Molti giocatori si dedicano all’invenzione di sistemi e combinazioni che ritengono vincenti.
Articolo Precedente
Hotel con spiaggia privata a Milano Marittima
Articolo Successivo
Alternanza Scuola Lavoro in provincia di Avellino con Impresa in azione