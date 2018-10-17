Hotel con spiaggia privata a Milano Marittima
Una delle località turistiche più amate della Riviera Romagnola, e dell'intero litorale adriatico, è Milano Marittima. Questa cittadina è una frazione del comune di Cervia, ma la sua popolarità è tale che lo si può considerare a tutti gli effetti un comune a se stante. Infatti a Milano Marittima puoi trovare tutto quello che ti serve per trascorrere una vacanza interessante, emozionante o rilassante. Ciò non toglie che la sua estrema vicinanza ad altri punti di interesse, come ad esempio alla città di Ravenna che dista appena 20 chilometri, la rendono anche un ottimo punto di partenza per partire all'esplorazione del territorio. Se però tutto quello che si desidera è trascorrere qualche giorno delle ferie estive in riva al mare, Milano Marittima offre tutto ciò di cui si può avere bisogno. Le sue spiagge sono pulite e di sabbia finissima, il mare cristallino ha fondali bassi e sabbiosi. Ciò rende le spiagge di Milano Marittima ideali soprattutto per le vacanze in famiglia, poiché i bambini possono giocare tra le onde senza correre alcun pericolo.
Cosa fare a Milano Marittima?La cittadina, che fu costruita agli inizi del Novecento a scopo puramente turistico, offre però anche tanti altri stimoli. Per chi ama fare shopping ci sono tanti negozi prestigiosi tra i quali passeggiare e trovare gli articoli desiderati. Per coloro che amano la via notturna non mancano discoteche e locali in cui potersi scatenare fino all'alba, per poi andare in spiaggia e fare un lungo riposo sotto al sole! Milano Marittima offre anche altri interessanti spunti di visita. Qui si trova la Casa delle Farfalle, una struttura davvero unica nel suo genere che riproduce un clima tropicale e che permette quindi al visitatore di ammirare specie di farfalle bellissime e coloratissime, non facenti parte dell'ambiente naturale italiano. Per chi ha voglie di far una passeggiata nel verde ci sono dei percorsi naturalistici che consentono di ammirare la flora e la fauna costiera dell'Adriatico. Non distante da Milano Marittima ci sono le Terme di Cervia, stabilimento che si avvale dei benefici derivanti dalla presenza di una salina, e il Lido di Savio, noto perché ospita il parco dei divertimenti Mirabilandia.
Dove dormire a Milano Marittima?Milano Marittima, essendo una località che ha una vocazione prevalentemente, per non dire esclusivamente, turistica, non lascia certo a desiderare in termini di ricettività. Le strutture sono aperte ogni anno da aprile a settembre e ogni turista può trovare la soluzione di soggiorno che maggiormente corrisponde alle sue esigenze. Tra le varie opportunità tra le quali si può scegliere per pernottare qualche giorno c'è quella offerta dai molti hotel a Milano Marittima con spiaggia privata. Questa soluzione dovrebbe essere presa in considerazione soprattutto da chi viene a Milano Marittima con tutta la famiglia e ha voglia di trascorrere una vacanza rilassante. La spiaggia privata permette infatti di fruire di servizi personalizzati e appositamente dedicati agli ospiti dell'hotel. Una delle proposte di maggior rilievo in questa località, è senza ombra di dubbio quella proposta dall’Hotel Majestic. Grazie al Peperittima, il bagno convenzionato con questa struttura ricettiva, è in grado di offrire ai propri ospiti un hotel 3 stelle superior ricco di servizi e allo stesso tempo la possibilità di rilassarsi in un lido privato riveriti e coccolati. Quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di nulla perché è la struttura alberghiera stessa in cui si alloggia a fornire tutto il necessario, come sdraio, lettini o ombrelloni. Inoltre, la spiaggia privata presenta numerosi optional, come il bar o il servizio direttamente sotto l'ombrellone. Spesso c'è l'animazione pensata per i bambini, o spazi a loro dedicati. I genitori così possono rilassarsi in tutta tranquillità senza dover temere per l'incolumità dei loro piccoli. Un hotel con la spiaggia privata è la soluzione preferibile anche da parte di chi viene a Milano Marittima con lo scopo di passare notti bianche ballando in discoteca. Al mattino, infatti, invece di restare in camera si può tranquillamente prolungare il riposo notturno sdraiati sotto il sole, certi che non si verrà disturbati in nessuna maniera grazie al fatto che ci si trova in una spiaggetta privata. Le spiagge private, inoltre, sono sempre ben curate e tenute, sono pulite e poco affollate in quanto frequentate solo dagli ospiti dell'hotel a cui sono annesse. Il costo della camera normalmente non viene influenzato in maniera sensibile dal fatto che la struttura abbia una spiaggia privata, quindi è un'opzione che si può prendere in considerazione se si sta pianificando una bella vacanza a Milano Marittima.
