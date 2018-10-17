Home Sport Avellino-Lanusei: info prevendita biglietti e modifiche orario

Avellino-Lanusei: info prevendita biglietti e modifiche orario

di Redazione 17/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' scattato il conto alla rovescia per Avellino-Lanusei, il big match valido, nel Girone G, per la settima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. In accordo con quanto è stato reso noto la società calcistica Irpina, il match si disputerà domenica prossima, 21 ottobre del 2018, ma non dalle ore 15. La sfida è stata infatti anticipata di 30 minuti, ragion per cui il calcio d'inizio è fissato alle ore 14,30. Prevendita biglietti Avellino-Lanusei, ecco i prezzi Per il match Avellino-Lanusei è già partita la prevendita dei biglietti online, presso i punti vendita autorizzati e presso il botteghino dello stadio. I prezzi sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio, ed 8 euro in Curva Sud. Al botteghino, presso lo Stadio 'Partenio-Lombardi', i biglietti saranno acquistabili in corrispondenza dei seguenti orari: fino a sabato 20 ottobre del 2018 dalle ore 15,30 alle ore 20. La domenica, il giorno di Avellino-Lanusei, il botteghino aprirà alle ore 10,30 e resterà aperto fino al fischio d'inizio dell'incontro tra Avellino e Lanusei che vale il primato in classifica nel girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. E questo perché, dopo sei turni, il Lanusei è capolista con 14 punti, mentre l'Avellino, insieme al Trastevere, insegue a quota 13. Avellino, le dichiarazioni di capitan Morero in vista del match casalingo di domenica prossima contro il Lanusei 'Con il Lanusei ci aspetta una partita difficile, è una squadra che merita di essere prima', ha intanto dichiarato ai giornalisti il capitano Santiago Morero, aggiungendo che 'sono fiducioso, faremo una grande partita e ci riprenderemo quanto perso domenica scorsa'.