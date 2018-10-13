Digital Innovation Hub, tre premi da 40mila euro per nuove idee Industria 4.0
di Redazione
13/10/2018
Tre premi da 40 mila euro per nuove idee Industria 4.0. A proporli, in accordo con quanto rende noto la Confindustria Avellino, è Digital Innovation Hub Campania nell'ambito delle proprie attività istituzionali mirate a premiare le attività imprenditoriali innovative.
Industria 4.0, 120 mila euro di premi complessivi grazie a Digital Innovation Hub CampaniaNel dettaglio, c'è un premio da 40 mila euro per le 'Nuove idee imprenditoriali Industria 4.0' con partecipazione da parte dei promotori di micro e piccola impresa; un premio da 40 mila euro per 'Innovazione di prodotto nell'Industria 4.0' con partecipazione da parte delle piccole e medie imprese o alle start up innovative in forma singola o associata; un terzo ed ultimo premio, sempre da 40 mila euro, per 'Innovazione di processo nell'Industria 4.0'. Pure per il terzo premio la partecipazione è aperta alle piccole e medie imprese o alle start up innovative in forma singola o associata.
Le caratteristiche che devono avere i progetti di impresa innovativiI progetti di impresa presentati, al fine di concorrere per i tre premi sopra indicati, oltre ad essere innovativi devono rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti tecnologici: Advanced Manufacturing Solutions, Additive Manufacturing, Augmented Reality, Simulation, Horizontal/Vertical Integration, Industrial Internet, Cloud, Cyber- security e Big Data and Analytics. Per ulteriori approfondimenti, basta andare sul sito Internet campaniadih.it da dove è peraltro possibile presentare domanda entro e non oltre il 14 dicembre del 2018.
