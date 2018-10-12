Home Sport Calcio Serie D: calendario partite Girone G, sesta giornata di campionato

di Redazione 12/10/2018

In questo weekend è ferma la Serie A ed anche la Serie B per lasciare spazio ai match delle Nazionali, ma non la Serie D visto che incombe la quinta giornata di campionato, e la sesta nel Girone E, nel Girone F e nel Girone G dove c'è l'Avellino capolista dopo cinque turni con 13 punti frutto di quattro vittorie ed un pareggio. Calendario partite Girone G, sesta giornata di campionato Serie D Queste, nel dettaglio, sono le sfide della sesta di campionato in Serie D, Girone G, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 14 ottobre del 2018: Aprilia Racing - Torres, Flaminia - Anzio, Cassino - Trastevere, Castiadas - Latina (rinviata), Lanusei - Citta Di Anagni (ore 14,30), Latte Dolce Sassari - Albalonga, Monterosi - Ladispoli, Ostiamare Lido - Budoni, Sff Atletico - Avellino e Vis Artena - Lupa Roma. Come sopra riportato, quindi, tutte le sfide del girone G si disputeranno alle ore 15 eccetto Lanusei - Citta Di Anagni il cui calcio d'inizio è stato anticipato di 30 minuti, e Castiadas - Latina che è stata rinviata al 28 novembre del 2018 a causa dell'ondata eccezionale di maltempo che ha colpito in questi ultimi giorni la Sardegna. Sff Atletico - Avellino, Patrignani indisponibile In vista della trasferta di Fregene contro l'Sff Atletico, l'Avellino dovrà fare a meno del terzino Rocco Patrignani che è indisponibile a causa di un trauma distrattivo del collaterale mediale che, in base alle attuali stime della società irpina, porteranno il calciatore ad uno stop dai 7 ai 15 giorni. Rocco Patrignani ha rimediato la botta durante uno scontro di gioco, con la risonanza magnetica effettuata che non ha comunque evidenziato lesioni ai legamenti crociati ed ai menischi.