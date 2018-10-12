Calcio Serie D: calendario partite Girone G, sesta giornata di campionato
12/10/2018
In questo weekend è ferma la Serie A ed anche la Serie B per lasciare spazio ai match delle Nazionali, ma non la Serie D visto che incombe la quinta giornata di campionato, e la sesta nel Girone E, nel Girone F e nel Girone G dove c'è l'Avellino capolista dopo cinque turni con 13 punti frutto di quattro vittorie ed un pareggio.
Calendario partite Girone G, sesta giornata di campionato Serie DQueste, nel dettaglio, sono le sfide della sesta di campionato in Serie D, Girone G, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 14 ottobre del 2018: Aprilia Racing - Torres, Flaminia - Anzio, Cassino - Trastevere, Castiadas - Latina (rinviata), Lanusei - Citta Di Anagni (ore 14,30), Latte Dolce Sassari - Albalonga, Monterosi - Ladispoli, Ostiamare Lido - Budoni, Sff Atletico - Avellino e Vis Artena - Lupa Roma. Come sopra riportato, quindi, tutte le sfide del girone G si disputeranno alle ore 15 eccetto Lanusei - Citta Di Anagni il cui calcio d'inizio è stato anticipato di 30 minuti, e Castiadas - Latina che è stata rinviata al 28 novembre del 2018 a causa dell'ondata eccezionale di maltempo che ha colpito in questi ultimi giorni la Sardegna.
Sff Atletico - Avellino, Patrignani indisponibileIn vista della trasferta di Fregene contro l'Sff Atletico, l'Avellino dovrà fare a meno del terzino Rocco Patrignani che è indisponibile a causa di un trauma distrattivo del collaterale mediale che, in base alle attuali stime della società irpina, porteranno il calciatore ad uno stop dai 7 ai 15 giorni. Rocco Patrignani ha rimediato la botta durante uno scontro di gioco, con la risonanza magnetica effettuata che non ha comunque evidenziato lesioni ai legamenti crociati ed ai menischi.
