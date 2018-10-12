Home Dai Comuni Bando Servizio Civile 2018 ad Avellino, tutto pronto per i colloqui di selezione

Bando Servizio Civile 2018 ad Avellino, tutto pronto per i colloqui di selezione

di Redazione 12/10/2018

Sul sito Internet del Comune di Avellino, nell'apposita sezione relativa a 'Bandi, Avvisi e Gare', è stato pubblicato il documento relativo al Bando 2018 Servizio Civile - Progetto 'In Compagnia 2', ed inerente la convocazione per sostenere i colloqui di selezione. Colloqui Servizio Civile Avellino, tutte le info Nel dettaglio, i colloqui selettivi sono fissati per le ore 9,30 di giovedì 25 ottobre del 2018 al numero 1 di Piazza del Popolo in Avellino, ovverosia presso i locali dell'Amministrazione comunale. E' obbligatorio al riguardo che i candidati ammessi al colloquio di selezione si presentino muniti di carta di identità in corso di validità. In caso contrario non sarà possibile partecipare al colloquio, così come tutti i candidati che non si presenteranno, in linea con quanto previsto dall'articolo 6 del Bando, saranno esclusi dal concorso per mancato completamento della procedura. Inoltre, scatta l'esclusione dalla selezione anche nel caso in cui, nella fase di colloquio, il candidato non dovesse fornire le eventuali integrazioni relative al documento di identità ed all'informativa sulla privacy. Colloquio Bando Servizio Civile 2018 ad Avellino per 75 candidati Per il Bando per la selezione di numero 20 volontari, da impiegare in progetti di 'Servizio Civile Universale', i candidati ammessi ai colloqui di selezione del 25 ottobre del 2018 sono in tutto 75.