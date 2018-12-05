Serie D, Calcio Avellino SSD: terremoto in panchina
di Redazione
05/12/2018
Dopo la pesante sconfitta in casa per 4 a 1 contro il Trastevere, la società sportiva dilettantistica Calcio Avellino SSD ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico Archimede Graziani ed il suo vice Maurizio Macchioni. A darne notizia è stata proprio la società irpina che, con un successivo comunicato, ha pure annunciato il nuovo allenatore dell'Avellino in Serie D 2018-2019.
Giovanni Bucaro è il nuovo allenatore della Calcio Avellino SSDSi tratta, nello specifico, di Giovanni Bucaro, classe 1970, che ha già vestito da calciatore la maglia dell'Avellino, nel periodo dal 2000 al 2003, e poi pure da allenatore nella stagione calcistica 2011-2012. L'accordo con il nuovo tecnico è fino al termine della stagione con Daniele Cinelli, in qualità di vice, che allo stesso modo in passato da calciatore ha vestito la maglia bianco-verde. Il nuovo mister dell'Avellino Giovanni Bucaro sarò presentato alla stampa nella giornata di oggi, mercoledì 5 dicembre del 2018, alle ore 12,15 dopo che il nuovo tecnico avrà diretto il suo primo allenamento con la squadra.
Archimede Graziani lascia l'Avellino al quinto posto in classifica a 27 puntiPer l'ormai ex Archimede Graziani, l'avventura con l'Avellino si chiude così con un bilancio, da inizio torneo, nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, con un bilancio di 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per un totale di 27 punti ottenuti ed il quinto posto in classifica.
