Calcio Serie D 15a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica
02/12/2018
Si è disputata oggi domenica 2 dicembre del 2018, nel Girone G, la 15-esima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Questi, nel dettaglio, sono tutti i risultati finali dei match in calendario: Albalonga-Torres 2-0, Anagni-Budoni 1-1, Anzio Lavinio-Lupa Roma 0-1, Avellino-Trastevere 1-4, Flaminia -Aprilia 2-1, Ladispoli-Latina 1-4, Lanusei-Vis Artena 3-1, Latte Dolce-Castiadas 2-1, Monterosi-Cassino 2-2 ed Sff Atletico-Ostia Mare 3-0.
Classifica Serie D 2018-2019 Girone G dopo 15 turni di campionato: il Trastevere è la capolistaPer effetto di questi risultati, la classifica di Serie D 2018-2019, Girone G, dopo 15 turni di campionato, è la seguente: Trastevere 32 punti, Latte Dolce 30, Lanusei 29, Monterosi ed Avellino 27, SFF Atletico 24; a 22 punti Latina, Albalonga ed Aprilia; Cassino 21, Ostiamare 20, Vis Artena e Flaminia 19, Ladispoli 17, Budoni 16, Castiadas 14, Torres 12 punti, Anagni e Lupa Roma 11, Anzio Lavinio 8. In classifica la Lupa Roma sconta 2 punti di penalizzazione.
Prossimo turno campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, ecco la 16a giornata del girone di andataIl 16-esimo turno di Serie D, al netto di anticipi e/o di variazioni di orario che saranno eventualmente disposte dalla Lega Nazionale Dilettanti, si disputerà domenica 9 dicembre del 2018 con il calcio d'inizio fissato alle ore 14,30. I match in calendario sono i seguenti: Vis Artena-Flaminia, Aprilia-Latte Dolce, Cassino-Ladispoli, Castiadas-Monterosi, Latina-Albalonga, Lupa Roma-Anagni, Ostiamare-Lanusei, Budoni-Avellino, Torres-Anzio Lavinio, Trastevere-SFF Atletico.
