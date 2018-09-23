Home Sport Serie D: Avellino-Albalonga risultato finale, marcatori e classifica

Serie D: Avellino-Albalonga risultato finale, marcatori e classifica

di Redazione 23/09/2018

Buona la prima dell'Avellino sul campo del Ladispoli, e buona pure la seconda all'esordio in casa per l'Avellino che, nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, ha battuto tra le mura amiche l'Albalonga per 2 a 1. Nel match, valido per la seconda di andata del torneo dilettanti, l'Avellino ha vinto in rimonta dopo il temporaneo svantaggio. L'Albalonga, infatti, era andata in vantaggio con Pippi, ma poi le reti di De Vena e Morero hanno permesso all'Avellino di conquistare i tre punti. Risultati finali Serie D seconda giornata Girone G e classifica Questo, nel dettaglio, è il quadro completo, per il Girone G, dei risultati finali dei match validi per la seconda giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D: Monterosi-Budoni 2-1, Lanusei-Latina 0-0, Latte Do.-Lupa Roma 2-1, Anagni-Anzio Lavinio 0-0, Aprilia-Ostia Mare 3-0, Avellino-Albalonga 2-1, Cassino-Vis Artena 1-2, Castiadas-Trastevere 1-1, Flaminia Civ.-Torres 0-1, Sff Atletico-Ladispoli 2-3. In classifica sono a punteggio pieno, con 6 punti, Avellino, Vis Artena e Monterosi; poi Latte Dolce e Lanusei con 4 punti; a 3 Cassino, Aprilia, Albalonga, Sff Atletico, Ladispoli, Torres ed Ostia Mare; 1 punto per Flaminia C., Budoni, Trastevere, Anagni, Castiadas, Lupa Roma, Latina ed Anzio. Terza giornata Serie D 2018-2019: Avellino in trasferta contro l'Anzio, turno infrasettimanale Per il prossimo turno della Serie D 2018-2019, valido per la terza giornata di andata, l'Avellino giocherà mercoledì 26 settembre in trasferta contro l'Anzio. Il match Anzio-Avellino è in programma dalle ore 15 ma, per ragioni di ordine pubblico, dovrebbe essere spostato con calcio d'inizio alle ore 16.