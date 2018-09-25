Home Irpinia news Provincia di Avellino, emergenza rifiuti con stop stoccaggio umido a Flumeri

Provincia di Avellino, emergenza rifiuti con stop stoccaggio umido a Flumeri

di Redazione 25/09/2018

A causa di carenze nelle autorizzazioni amministrative, nella stazione di trasferenza Valle Ufita di Flumeri una parte rilevante del ciclo dei rifiuti al momento non può essere gestita. Stazione Flumeri, lo stoccaggio dell'umido è stato bloccato Ne dà notizia il sito napoli.repubblica.it citando nello specifico un sopralluogo che è stato effettuato dai Carabinieri del Noe di Salerno, e che ha portato a rilevare come alcune autorizzazioni per la gestione del ciclo dei rifiuti siano scadute. A seguito dello stop nella Provincia di Avellino potrebbero verificarsi disagi sulla raccolta dei rifiuti in quanto per ora è stato bloccato sul sito di trasferenza lo stoccaggio provvisorio della frazione umida. Possibili disagi anche per stir Avellino che già sta lavorando a pieno regime I disagi, riporta altresì 'Repubblica Napoli', potrebbero trasferirsi pure al sito di tritovagliatura di Avellino considerando il fatto che attualmente lo STIR (Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) sta lavorando a pieno regime a causa del recente incendio all'impianto di Casalduni che risulta essere ancora sotto sequestro. E questo perché ogni giorno nel sito di Flumeri vengono lavorate dalle 80 alle 120 tonnellate di rifiuti umidi.