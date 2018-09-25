Home Sport Campagna abbonamenti Avellino SSD e Sidigas, calcio e basket made in Irpinia

di Redazione 25/09/2018

In linea con quanto preannunciato nei giorni scorsi, è ufficialmente partita la Campagna Abbonamenti Calcio Avellino SSD per la stagione 2018-2019 in Serie D. I prezzi, al netto delle promozioni e delle agevolazioni, sono i seguenti: Curva sud 70 euro, Tribuna Terminio 120 euro, Tribuna Montevergine Centrale 300 euro; Tribuna Montevergine Centrale, tessera sostenitore 500 euro. Calcio e basket, due abbonamenti con lo sconto Per chi oltre al calcio irpino ama pure il basket, accoppiando l'abbonamento Calcio Avellino SSD, con quello della Sidigas Scandone Avellino in LegaA ed in Champions League, scatta uno sconto del 15% con la 'Formula Silver', e del 20% con la 'Formula Gold'. Tornando solo agli abbonamenti per l'Avellino, la società propone inoltre il 15% di sconto sull'abbonamento per i tifosi di età compresa tra i 10 e i 18 anni, con la promozione 'Young', ed uno sconto del 10%, per tutti coloro che sono nati prima del 1948, grazie alla promozione 'Senior'. Promo Family per genitori e figli allo Stadio Inoltre, per i genitori e figli che andranno allo stadio c'è la promozione 'Family' con sconto del 10%, 15% o 20%, rispettivamente, per i nuclei familiari di 3, 4 o 5 persone. In più, per le forze dell'ordine è previsto uno sconto che è pari al 10% sul prezzo di ogni singolo abbonamento. Dal 27 settembre al 19 ottobre 2018, il punto vendita per la sottoscrizione degli abbonamenti è rappresentato dalla biglietteria dello Stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino.