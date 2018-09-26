Home Sport Serie D 2018-2019, Calcio Avellino SSD a punteggio pieno

Serie D 2018-2019, Calcio Avellino SSD a punteggio pieno

di Redazione 26/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Terza giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, e terza vittoria per il Calcio Avellino SSD che si conferma così in testa alla classifica, ed a punteggio pieno, con 9 punti. Anzio-Avellino 1-3, doppietta del bomber Sforzini Gli irpini, nel turno infrasettimanale, hanno infatti battuto in trasferta l'Anzio per 3 a 1. Sotto la direzione dell'arbitro Signor Catanoso di Reggio Calabria, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Nocerino, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi, Tribuzzi, Buono, Matute, Gerbaudo, Ciotola e Sforzini, mentre l'Anzio ha opposto dall'inizio Rizzaro, Di Palma, Giordani, Visone, Costanzo, Del Prete Papa, Sterpone, Di Magno, Artistico e Prandelli. Dopo il primo tempo chiusosi a reti inviolate, l'Avellino è andato in vantaggio con una rete di De Vena al sesto minuto del secondo tempo, per poi raddoppiare cinque minuti dopo con il bomber Sforzini. Ancora Sforzini a metà secondo tempo porta il risultato sul 3 a 0, mentre il gol della bandiera per l'Anzio è stato siglato da Ludovisi al 31esimo del secondo tempo. Calcio Avellino SSD a punteggio pieno, primo in classifica da solo nel Girone G di Serie D Con tre vittorie in altrettante partite disputate, l'Avellino è già al primo posto da solo nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Trattasi di un avvio di torneo che lascia ben sperare per un pronto ritorno degli irpini nel calcio professionistico.