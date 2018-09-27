Mi-NY presenta due nuovi colori della collezione Peel Lac
di Redazione
27/09/2018
L’insegna Mi-NY nata nel 2011 lancia due nuove colorazioni della collezione smalti Peel Lac, Lipstick Red e Mellows Rose: l’evoluzione del semipermanente è il peel off Made in Italy.
Mi-NY, caratteristiche del brand di smaltiArianna Basso Basset sognava di diventare amministratore unico di un’azienda di make-up e nel 2011 ha deciso di buttarsi anima e corpo sul progetto Mi-NY. Si tratta di un negozio monomarca, ovvero monoprodotto. Infatti, Mi-NY è famoso per i suoi smalti semipermanenti. Oltre agli 8 store dislocati nel Belpaese, la ditta ha letteralmente sfondato in Norvegia, nazione in cui sono presenti 7 shop-in-shop. In attesa delle nuove aperture in Spagna, Iran, Arabia Saudita e Golfo Persico per la prima volta in assoluto, le varie collezioni e colorazioni si possono acquistare sul sito MINY smalti. Perché acquistare Mi-NY, visto che esistono una miriade di grandi marche e prodotti outlet di qualità nel settore della nail care? È la stessa amministratrice e fondatrice a svelare l’arcano. Praticamente, tutti i brand e i negozi dediti all’estetica e alla bellezza sono soliti concentrare la propria attenzione sullo skin care e sul make-up, mentre lo smalto e la cura delle mani e delle unghie sono solitamente elementi che vengono relegati in secondo piano. Non solo per quanto riguarda la scelta dei prodotti, bensì anche ragionando in termini di spazio espositivo. In qualunque negozio, a meno che non esista una promozione specifica sul nail polish, esso non viene quasi addirittura esposto, oppure è presente in esposizione in pochi esemplari e di solito nei pressi delle casse. Mi-NY invece, si caratterizza proprio per la vendita di smalti e accessori collegati alla cura delle mani e delle unghie. Si tratta di un assortimento che non ha paragone in altre catene, con 400 colori di smalti tra tradizionali e semipermanenti, nonché personale altamente specializzato. La maggioranza delle sale assistant sono estetiste ed onicotecniche, quindi altamente qualificate per capire le problematiche di ogni cliente e consigliare il prodotto giusto per ogni occasione. Lo smalto non solo come un prodotto cosmetico, bensì un accessorio da abbinare agli outfit, come si fa con una borsa, un cappello, un paio di scarpe. Tanto da cambiarlo spesso.
Tecnica Peel Off per gli smalti semipermanentiIl problema degli smalti semipermanenti più diffusi, anche di quelli delle grandi marche, è che non si rimuove facilmente con un colpo di spugna. I nail lacquer normali si possono togliere strofinando un batuffolo di cotone imbevuto di acetone, mentre nel caso di smalti semipermanenti si devono mettere a bagno le unghie nel solvente e raschiare la vernice con l’apposito attrezzo. Inutile sottolineare che questa pratica rovina lo strato superficiale delle unghie se effettuata molto spesso. Per questo, Mi-NY ha perfezionato la tecnica Peel Off nel settore semipermanente per mettere sul mercato la nuova collezione peel lac: la base top semipermanente e le varie nuance di smalto hanno la caratteristica di non avere dispersione, ovvero non hanno necessità di applicare il cleanser sgrassante sulle unghie e dopo l’asciugatura, oltre a poterli togliere semplicemente mettendo in ammollo le mani in acqua calda per pochissimi minuti. Il tutto mantenendo i canoni classici del semipermanente, ossia l’asciugatura nella lampada UV per 120 secondi o a LED per 30 secondi.
Peel Off Lac Pret-A-Porter, nuovi colori modaLa rivoluzione Mi-NY si chiama Peel Off Lac Pret-A-Porter, lo smalto semipermanente one step: base, colore e top in un unico prodotto e si rimuove sfilandolo, proprio come un normale smalto peel-off. C’è anche l’innovativo Peel Off Lac Base e Top: per una manicure di lunga durata e senza complicazioni nel toglierla. Sono disponibili 20 colorazioni e ognuno di questi smalti vengono formulati senza Toluene, Formaldehyde, DBP, Formaldehyde Resin, Camphor e Solvent, compresi i nuovi arrivati Mellowrose e Lipstick Red. Il Peel Off Lac Mellwrose è un rosa tenue e delicato, adatto per le romantiche e per un look bon ton che dura oltre 15 giorni. Lo smalto Lipstick Red della linea Peel Off Lac è un tono rosso caldo ed energico, che può diventare una vera e propria arma di seduzione. Con queste unghie irresistibili, gli uomini non capiranno più nulla!
