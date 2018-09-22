Caricamento...

Bando Voucher Digitali Camera di Commercio di Avellino, contributi alle PMI

Redazione Avatar

di Redazione

22/09/2018

Si apriranno alle ore 9 dell'1 ottobre del 2018 i termini per la partecipazione al bando Voucher Digitali I4.0 della Camera di Commercio di Avellino che, attraverso la concessione ed erogazione di contributi alle micro, piccole e medie imprese, mira a dare sostegno alle spese sostenute per la consulenza, per la formazione ed anche l’acquisto di beni e di servizi tecnologici.

Contributi fino ad un massimale di 5 mila euro

Dall'1 ottobre, e fino e non oltre il 21 dicembre del 2018, le imprese interessate potranno presentare la domanda di accesso ai contributi solo ed esclusivamente per via telematica accedendo alla piattaforma Telemaco. Il contributo erogato potrà andare a coprire il 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di 5 mila euro. Sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, oltre al link di accesso alla piattaforma Telemaco, è stato già pubblicato il Bando Voucher Digitali I4.0 e tutta la modulistica, dallo schema di domanda alla scheda di sintesi, e passando per i moduli relativi alla rendicontazione, alla relazione tecnica ed all'auto-dichiarazione.

Bando Voucher Digitali CamCom Avellino, le info per assistenza

Per maggiori informazioni e/o per assistenza le imprese possono rivolgersi Ufficio PID Avellino - Punto Impresa Digitale. Il PID, ricorda altresì l'Ente camerale, rappresenta una diretta emanazione del Piano nazionale Industria 4.0 che è dedicato a sostenere i programmi di investimento e di innovazione di tutte le imprese italiane.
Redazione

