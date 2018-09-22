Home Sport Avellino-Albalonga, Serie D seconda giornata: prezzi biglietti e canali di acquisto

Avellino-Albalonga, Serie D seconda giornata: prezzi biglietti e canali di acquisto

di Redazione 22/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo aver perso per 1 a 0 il match di Coppa Italia contro il Nola, l'Avellino guidato dal mister Graziani è pronto per rituffarsi nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Dopo la vittoria in trasferta nel primo turno di andata contro il Ladispoli, infatti, domenica 23 settembre del 2018, dalle ore 15, c'è in programma il match Avellino-Albalonga che è valido, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, per la seconda giornata del girone di andata. Avellino-Albalonga, prezzi biglietti e canali di acquisto online ed offline I biglietti per la gara Avellino-Albalonga, riferisce la società calcistica irpina, si potranno acquistare online dal sito Internet di VivaTicket e presso i punti vendita autorizzati che, tra l'altro, sono elencati sul sito Internet ufficiale avellinossd.it. Questi, nel dettaglio, sono i prezzi dei biglietti per assistere allo stadio alla sfida Avellino-Albalonga: Curva Sud e Settore Ospiti 8 euro; Tribuna Terminio 12 euro e Tribuna Montevergine Centrale 25 euro. Per l'acquisto dei biglietti, inoltre, è stato attivato pure il botteghino del Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro" di Avellino che, nella giornata di domenica, dalle ore 10,30 e fino all'inizio della gara in casa degli irpini, resterà aperto. Oggi sabato 22 settembre, invece, il botteghino sarà aperto dalle ore 16 e fino alle ore 19,30. Campagna abbonamenti Calcio Avellino SSD in arrivo Intanto, via social network Facebook, la società Calcio Avellino SSD annuncia il prossimo lancio della campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2018-2019 che, tra l'altro, sarà caratterizzata da promozioni per gli under 18, per gli over 70 e per le famiglie.