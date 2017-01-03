Serie B, classifiche a confronto, Avellino a -10. Crollo del Trapani. Matricole da record
di Redazione
03/01/2017
Con il 2016 va in archivio anche il girone di andata di #SerieB, ventuno gare che hanno delineato il profilo di un campionato molto combattuto e ricco di sorprese. Una curiosità: nei primi 7 posti della classifica troviamo le tre squadre retrocesse dalla serie A e 3 squadre promosse dalla Lega Pro. In testa troviamo la coppia delle retrocesse, il Verona , partito alla grande ha avuto una pesante flessione sul finire del girone di andata, perdendo un importante vantaggio sulle inseguitrice. Vantaggio che comunque resta di 5 punti sul terzo posto. Bene anche il Frosinone, nonostante alti e bassi si ritrova in seconda posizione. Qualche punto più in basso troviamo tre matricole terribili, il Benevento, la Spal ed il Cittadella. Tre neopromosse che stanno giocando un calcio meraviglioso e hanno già portato a casa scalpi importanti. Delude ancora una volta il Bari, partito per l'ennesima volta per dominare il campionato, si ritrova a ridosso della zona Play Off. Solidi e concreti il Perugia e la Virtus Entella, ormai da anni consolidati nelle zone medio-alte della classifica. Crollate anche il Novara ed il Brescia con 8 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Ha fatto peggio il Cesena con -10. Va meglio alla Salernitana e all'Ascoli con 4 punti in più rispetto al girone di andata dello scorso anno. Clamorosa la disfatta del Trapani, passata dalla finale Playoff contro il Pescara per raggiungere la serie A, all'ultimo posto in classifica, con ben 16 punti in meno e Cosmi esonerato.
Come è andata l'Avellino?Anche se i risultati ed il gioco iniziano a farsi vedere, grazie alla cura Novellino, la classifica dei Lupi è ancora decisamente pericolante. Terzultimi in classifica, con un bilancio di 10 punti in meno rispetto allo scorso girone di andata. Una stagione partita molto male, con il tecnico Calabrese Domenico Toscano che non è mai riuscito a dare una vera identità ai suoi calciatori. I biancoverdi chiudono le prime 21 partite come la terza peggiore difesa del campionato (-28 gol) e soprattutto sono la squadra che ha realizzato meno punti in trasferta solo 3, con tre gol fatti e diciotto subiti. Il calciomercato è iniziato, molte squadre si rinforzeranno, tra qualche mese vedremo come sarà finita.
