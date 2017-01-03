Home Cronaca Attenzione ai "Falsi volontari" in giro per le scuole, l'allarme di Casa sulla Roccia

Attenzione ai "Falsi volontari" in giro per le scuole, l'allarme di Casa sulla Roccia

di Redazione 03/01/2017

A seguito di una segnalazione giunta da un istituto comprensivo della provincia di Avellino, l’Associazione di Volontariato “La Casa sulla Roccia” è venuta a conoscenza di “falsi volontari” che si recano nelle scuole avvicinando studenti con lo scopo di vendere prodotti o manufatti al fine di raccogliere fondi per l’Associazione stessa. Dal momento che è una truffa che purtroppo periodicamente si ripete, il Presidente del Centro Luigi Vitiello vuole rendere noto di non aver mai autorizzato nessuna persona a raccogliere fondi secondo questa modalità. La Casa sulla Roccia è un Centro di Solidarietà che già da diversi anni ha attivato percorsi di collaborazione con Istituti scolastici del territorio, unicamente finalizzati alla prevenzione e informazione sul disagio giovanile in ogni sua manifestazione. La richiesta di qualsivoglia forma di contributo economico indirizzata direttamente agli studenti e docenti è categoricamente al di fuori dalle modalità di in cui l’associazione si riconosce. Pertanto si ribadisce la assoluta estraneità dell’Associazione agli episodi verificatisi. Nel prendere le dovute distanze da questa spregevole truffa ed avvisare del pericolo, s’invitano i Sig. Dirigenti scolastici e la comunità tutta, laddove dovessero riscontrare richieste di raccolta fondi a nome dell’Associazione non preventivamente comunicate e/o autorizzate, d’informare le competenti autorità.