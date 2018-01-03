Seconda edizione Trofeo Nazionale Terra d’Irpinia, risultati prima giornata.
di Redazione
03/01/2018
Partenio-Lombardi. Una piacevole e soleggiata mattinata ha dato il via alla seconda edizione del Torneo nazionale “Terre D’Irpinia", evento calcistico dedicato alla categoria giovanissimi, promosso dalla società sportiva Vismontorese e dal presidente dell’Us Avellino Walter Taccone, sponsor ufficiale Givova.. Come nella prima edizione anche quest'oggi ad inaugurare il torneo sono stati i padroni di casa della Vismontorese. Giovani studenti di Montoro e Solofra che ancora una volta realizzano il sogno di giocare sul prestigioso campo dell'Avellino. La cenerentola del girone (le altre sono Benevento e Lazio), è scesa in campo con palpabile emozione, anche per aver fatto la conoscenza dell'ex stella della Lazio, Tommaso Rocchi (oggi allenatore dei giovani). Poco importa il pesante passivo di 9-0 in favore del Benevento, i ragazzi di mister Pollio hanno dato il massimo, riuscendo a tratti anche ad impensierire i più quotati giovani beneventani. La seconda gara era senza dubbio la più attesa di giornata. Si affrontano Avellino e Salernitana. Una gara che, in qualsiasi categoria la si affronta, trasmette sempre quel misterioso fascino di sfida territoriale. Il risultato finale è di 4-0 per i lupacchiotti, che così, seppur simbolicamente possono "vendicare" il 2-3 subito dagli "adulti" pochi mesi fa in serie B. Tuttavia il risultato più importante è stata la sportività ed il rispetto che i giovani calciatori hanno dimostrato in campo. Gli adulti prendano esempio!. Ultima gara di giornata, il debutto della favoritissima Lazio, che affronta un buon Benevento. Una partita combattuta, tante le occasioni da gol, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 sia nel primo che nel secondo tempo. Si conclude dunque una piacevolissima giornata di sport giovanile. Per le foto accedi alla pagina ufficiale di facebook. Girone A Benevento Vs Vis Montorese 9-0 Benevento Vs Lazio 0-0 Vis Montorese Vs Lazio (4 gennaio, Stadio Partenio, ore 9.00) Benevento 4 punti, Lazio 1 punti, Vismontorese 0 punti.
Girone B Avellino Vs Salernitana 4-0 Avellino Vs Juve Stabia (4 gennaio, Stadio Partenio, ore 10.30) Juve Stabia Vs Salernitana (4 gennaio, Stadio Partenio, ore 12.30) Avellino 3 punti, Salernitana 0 punti, Juve Stabia 0 punti.
