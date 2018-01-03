Home Dai Comuni E.A.V.V. riaprono le iscrizioni e si prepara nuovo corso.

di Redazione 03/01/2018

Grottolella- Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla associazione di volontariato E.A.V.V. di Grottolella, iscrizioni cha saranno aperte per tutti i mesi del 2018, proprio per favorire la piu’ ampia partecipazione ed adesione al già nutrito gruppo di guardie e di volontari. Forte è la volontà del Presidente del direttivo di coinvolgere soprattutto i giovani nella esperienza associativa e relazionale. Inoltre sarà organizzato nei prossimi mesi il quinto corso di Formazione per chi voglia diventare guardia di protezione civile e di aggiornamento per chi è già volontario e guardia ambientale. Il corso che si terrà quasi sicuramente nel comune di Grottolella, e le cui iscrizioni saranno aperte fino alla fine di febbraio. Il corso quasi sicuramente avrà luogo a partire dalla prossima primavera, e si baserà su diverse discipline: elementi di pronto e primo soccorso, elementi di diritto penale e procedura penale, analisi delle principali normative in materie ambientale, analisi morfologica e geologica del territorio, analisi dei fenomeni relativi alla montagna e tanto altro ancora proprio per consentire una preparazione adeguata per chi voglia intraprendere la via del volontariato e dalla protezione civile. “Siamo davvero contenti come associazione, sia per l’attenzione che riceviamo da tanti cittadini, sia per il numero crescente di persone che si avvicinano alla nostra realtà associativa per intraprendere il percorso del volontariato, vogliamo fare coinvolgere soprattutto le nuove generazioni ecco perché terremo le iscrizioni aperte per tutto il 2018. Il nostro intento è quello di formare volontari validi e preparati, allo scopo di rendere un servizio efficiente alla collettività dei cittadini, perché fare associazionismo vuol dire innanzitutto servire ed aiutare il prossimo, tutelando il nostro territorio e le nostre bellezze naturali. A breve faremo anche una grande festa per ricordare e festeggiare i 25 anni della nostra gloriosa associazione, ringraziando tutti colori i quali hanno fatto parte del nostro gruppo in questi lunghi anni di vita associativa”- è quanto dichiarato dal Presidente della associazione di volontariato E.A.V.V. Enrico Russo .