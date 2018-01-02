Montoro, detenuto in permesso premio arrestato per possesso di armi e munizioni

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un pregiudicato di Montoro, ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi clandestine e munizioni nonché ricettazione.

In particolare, i militari della Stazione di Montoro Nord , nell’ambito dei controlli volti a prevenire e reprimere reati connessi all’uso di armi, ulteriormente intensificati nell’arco delle festività, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto che, detenuto in carcere, aveva ottenuto un permesso premio da trascorrere presso il proprio domicilio.

Gli operanti, all’esito della perquisizione effettuata unitamente ai colleghi della Stazione di Montoro Inferiore, in un borsone occultato all’interno del guardaroba della sua camera da letto rinvenivano:

Un passamontagna; due pistole calibro 7.65 perfettamente funzionanti ed entrambe complete di caricatore, una delle quali dotata di un artigianale silenziatore; 82 cartucce stesso calibro, di cui una cinquantina artigianali ad alto potenziale offensivo.

Il 50enne, inchiodato alle proprie responsabilità da tutte le evidenze raccolte, veniva quindi dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito espletate in Caserma, associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, finalizzate a stabilire sia la provenienza di quelle armi e del munizionamento sia il possibile utilizzo fatto in azioni criminali o in programma.