Sale giochi e centri scommesse, controlli a tappeto in Irpinia

02/01/2018

Quattro slot machine sequestrate, e due persone denunciate. E' questo il bilancio di tutta una serie di controlli che da parte dei Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore, su disposizione del Comando Provinciale di Avellino, sono stati effettuati nelle sale giochi, nei centri scommesse e nei pubblici esercizi in presenza di apparecchi elettronici di intrattenimento che prevedono il riconoscimento di una vincita in denaro.

I Carabinieri sequestrano quattro macchinette slot abusive ed il denaro in esse contenuto

Dai controlli dei Carabinieri, finalizzati a verificare il rispetto delle norme di settore, è emerso che due gestori avevano messo a disposizione nei loro locali quattro macchinette slot non solo prive di autorizzazione, ma anche senza il collegamento alla rete telematica. In accordo con quanto è stato riportato da Repubblica.it, per i due gestori, essendo ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 718 del Codice Penale, sono stati denunciati in stato di libertà. Oltre alle quattro macchinette 'mangiasoldi' abusive, inoltre, i Carabinieri hanno pure sequestrato il denaro in esse contenuto.

Controlli alle sale giochi ed ai centri scommesse proseguiranno a tappeto nelle prossime settimane

Secondo quanto è stato riportato dal sito jamma.tv, i controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore, su disposizione del Comando Provinciale di Avellino, proseguiranno nelle sale giochi, nei centri scommesse e nei pubblici esercizi in presenza di apparecchi elettronici di intrattenimento, che prevedono il riconoscimento di una vincita in denaro, anche nelle prossime settimane in tutta l'Irpinia.
