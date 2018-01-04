Seconda edizione Trofeo Nazionale Terra d’Irpinia: Avellino e Lazio in Finale.

Vis Montorese - Lazio.

Avellino - Juve Stabia.

Salernitana - Juve Stabia.

Finale Quinto e Sesto posto, venerdì 5 gennaio, ore 9; Vis Montorese - Salernitana;

Finale Terzo e Quarto posto, venerdì 5 gennaio, ore 10,30; Benevento - Juve Stabia;

Finale Primo e Secondo posto, venerdì 5 gennaio, ore 12; Avellino - Lazio;

Anche la seconda giornata delè stata baciata da una splendida mattina di sole. Il prestigioso torneo calcistico dedicato alla categoria giovanissimi, promosso anche quest'anno dalla società sportiva Vis Montorese e dal presidente dell’Us Avellino Walter Taccone, sponsor ufficiale Givova. La giornata odierna ha segnato la chiusura di entrambi i gironi. Nel gruppo A, per accedere in finale, la Lazio, allenata da Tommaso Rocchi, avrebbe dovuto battere la Vis Montorese con almeno 9 gol di scarto, e superare così (grazie alla differenza reti) il Benevento (4 punti e +9 diff. reti). Nel girone B, dopo l'esordio vincente dell'Avellino sui cugini della Salernitana, era atteso l'esordio dei campioni in carica della Juve Stabia.La prima gara della giornata chiude il, i giovanissimi della Vis Montorese affrontano i pari età della Lazio. Come da pronostico la sfida termina largamente in favore dei capitolini, che, grazie al risultato finale di, concludono il girone in testa alla classifica (differenza rete Lazio +14; Benevento +9), accedendo alla finale di. Nonostante l'impegno, i giovani montoresi nulla hanno potuto contro la giovane corazzata di Mister Rocchi. Gli Irpini giocheranno comunque la finalina per il quinto e sesto posto contro la Salernitana (Venerdì 5 gennaio 2018, ore 9.00)Il Girone B, prevede invece un doppio incrocio di derby campani. I Lupi battono, i detentori in carica del torneo, e grazie ai 6 punti realizzati accedono alla finalissima contro la Lazio (Venerdì, 5 gennaio 2018, ore 12.00). Una gara combattuta, con sprazzi di ottimo calcio e ricca di occasioni da ambo le parti. Alla fine la spuntano i lupacchiotti, bravi a concretizzare una bella ripartenza in contropiede.L'ultima gara di giornata completa il tabellone delle finali. Un "derby del mare" che vede un sostanziale equilibrio tra due squadre scese in campo con la giusta determinazione nel cercare di regalarsi la finale per il terzo posto contro il Benevento. Finisceuna partita avvincente e ricca di capovolgimenti di fronte. Gli stabiesi passano per primi in vantaggio, blindando così il secondo posto. I granata raggiungono il pari nel finale, senza però riuscire a trovare il gol vittoria. Entrambe le squadre terminano il loro torneo con 1 punto in classifica, tuttavia la Juve Stabia, grazie alla migliore differenza reti, si piazza al secondo posto, dietro l'Avellino.