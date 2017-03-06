Home Primo Piano Scuola Viva: I.C. Galiani di Montoro, ci porta al Teatro

di Redazione 06/03/2017

Montoro - L’Istituto Comprensivo Galiani ci regala un sabato all'insegna del teatro, l'appuntamento è previsto per il giorno 11 Marzo alle ore 17,00 presso l'aula teatro, una serata dedicata al saggio finale "Se fossi un Tappeto"?, l'iniziativa rientra tra le attività progettuali di SCUOLA VIVA: il programma triennale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, rientra tra gli interventi volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Sono circa 500 scuole della Campania che aprono nelle ore pomeridiane per offrire iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive ai ragazzi e alle famiglie, in particolare nelle realtà più difficili, tra queste scuole anche Montoro è rientrata nella progettazione, attività queste triplicate dalla gestione della nuova dirigente scolastica Domenica Cirasuolo da sempre attenta alla realtà degli studenti montoresi. Oltre 400mila gli studenti coinvolti nei circa 3.000 moduli didattico-formativi, ovvero: 115.000 ore didattiche straordinarie per circa 37.000 aperture settimanali rivolte alla platea scolastica e al territorio che coinvolgeranno anche 3.000 associazioni, strutture formative, professionisti, esperti ed enti preposti. Non ci resta che andare a teatro per sostenere i giovani montoresi in erba.