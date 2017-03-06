Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Scuola Viva: I.C. Galiani di Montoro, ci porta al Teatro

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Scuola Viva: I.C. Galiani di Montoro, ci porta al Teatro
Montoro - L’Istituto Comprensivo Galiani ci regala un sabato all'insegna del teatro, l'appuntamento è previsto per il giorno 11 Marzo alle ore 17,00  presso l'aula teatro, una serata dedicata al saggio finale "Se fossi un Tappeto"?, l'iniziativa rientra tra le attività progettuali di SCUOLA VIVA: il programma triennale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, rientra tra gli interventi volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Sono circa 500 scuole della Campania che aprono nelle ore pomeridiane per offrire iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive ai ragazzi e alle famiglie, in particolare nelle realtà più difficili, tra queste scuole anche Montoro è rientrata nella progettazione, attività queste triplicate dalla gestione della nuova dirigente scolastica Domenica Cirasuolo da sempre attenta alla realtà degli studenti montoresi. Oltre 400mila gli studenti coinvolti nei circa 3.000 moduli didattico-formativi, ovvero: 115.000 ore didattiche straordinarie per circa 37.000 aperture settimanali rivolte alla platea scolastica e al territorio che coinvolgeranno anche 3.000 associazioni, strutture formative, professionisti, esperti ed enti preposti. Non ci resta che andare a teatro per sostenere i giovani montoresi in erba.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Meteo, previsti peggioramenti in serata

Articolo Successivo

Solofra, truffa e trasferisce 2.600 euro sulla sua carta: denunciato 25enne

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018