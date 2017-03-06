Home Cronaca Solofra, truffa e trasferisce 2.600 euro sulla sua carta: denunciato 25enne

Solofra, truffa e trasferisce 2.600 euro sulla sua carta: denunciato 25enne

di Redazione 06/03/2017

L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe e frodi online, continua in maniera incessante, grazie anche all’azione di contrasto intrapresa dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino con l’iniziativa “DIFENDITI DALLE TRUFFE”. I Carabinieri della Stazione di Solofra, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ritenuto responsabile di frode informatica. L’indagine prende spunto dalla denuncia posta da un giovane al quale era stato sottratto denaro dal conto corrente Dopo un’attenta e complessa attività, i militari risalivano all’identità del malfattore che, tramite l’applicazione mobile del telefonino, con l’abusiva utilizzazione dei codici di accesso, era riuscito ad entrare nel sistema informatico del conto della vittima e gli sottraeva così la somma di 2.600 euro trasferendola sulla propria carta prepagata. Pochi giorni sono passati e gli investigatori, a seguito di mirate indagini tramite internet, riuscivano ad identificare e denunciare il 25enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.