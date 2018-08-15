Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Scossa di terremoto in Molise la popolazione ha paura

Redazione Avatar

di Redazione

15/08/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Scossa di terremoto in Molise la popolazione ha paura
Ferragosto di paura per il Molise e i territori limitrofi; una serie di scosse telluriche a ripetizione si sono verificate in tutto il molisano; le scosse di terremoto di magnitudo superiore a uno che sono state registrate dall'INGV dopo la scossa di ieri delle 23.48  con epicentro localizzato a Montecilfone. Una sciame di scosse più lievi ad eccezione di quelle manifestatesi dopo mezzanotte che fatto registrare un massimo di magnitudo di 2.3, tutte le altre non hanno superato 1.9 ovvero  quasi impercettibili per la popolazione. A scopo precauzionale i i Vigili del Fuoco hanno controllato il viadotto sulla diga del Liscione che pare non aver riportato danni.

La prima scossa di ieri

La prima scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera dalla popolazione a Campobasso, e in molti altri centri del Molise intorno alle 23.40. La scossa ha avuto una magnitudo di 4.1 ad una profondità di 17,6 km. L’epicentro è stato localizzato a 29 chilometri da Campobasso, a Montecilfone. La scossa, è stata avvertita anche nel Sannio, ma senza conseguenze gravi per cose e persone,  ha causato solo lievi danni alle infrastrutture del luogo dell’epicentro, ovviamente panico e tanta paura a giusta ragione da parte della gente; le scosse hanno preoccupato la popolazione che ha trascorso una notte agitata per il timore di scosse più forti; la tranquilla serata estiva si è tinta di paura e di insonnia per i residenti.

Zona Sismica

Il Molise, il Sannio e l’Irpinia, sono alcune delle zone italiane a più alto rischio sismico. Un territorio soggetto a tremare di frequente con molteplici scosse d’assestamento che si registrano, anche quotidianamente; un convivenza difficile per chi vive in queste Regioni con la minaccia continua di terremoti e disastri epocali. Le tranquille sere d'estate ora sembrano svanite nella paura di sentire ancora la terra tremare, nel corso del sisma molte persone si sono riversate in strada e hanno rivissuto l'incubo dei terremoti passati.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Finanziamenti a fondo perduto, contributi innovazione tecnologica CamCom Avellino

Articolo Successivo

Piano sblocca-opere per i Comuni irpini, pronti 21 milioni di euro

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

23/03/2019

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino

13/03/2019

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino

09/03/2019