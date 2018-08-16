Finanziamenti a fondo perduto, contributi innovazione tecnologica CamCom Avellino
di Redazione
16/08/2018
Si apriranno il prossimo 10 settembre del 2018, alle ore 9, i termini per la presentazione delle domande, da parte delle piccole e medie imprese, che sono finalizzate all'accesso a finanziamenti a fondo perduto, erogati con la formula del contributo agli investimenti, per l'innovazione tecnologica anno 2018 da parte della Camera di Commercio di Avellino. I fondi concessi, in particolare, mirano ad agevolare le imprese irpine nel processi di qualificazione e di miglioramento della competitività sul mercato.
Contributi innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese irpineNel dettaglio, con la domanda da presentare, attraverso la piattaforma Telemaco, e quindi solo in via telematica, entro e non oltre il 21 dicembre del 2018, i contributi concessi possono andare a finanziare l'acquisto di attrezzature e macchinari che, nuovi di fabbrica, risultano essere dotati di qualsiasi tecnologia. Inoltre, il contributo è erogabile alle Pmi irpine richiedenti se e solo se le attrezzature e/o i macchinari acquistati risultano essere espressamente legati ai processi produttivi aziendali. Come previsto dal Bando, visionabile sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, sono esclusi dall'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per l'innovazione tecnologica quelle imprese che, con il Bando 2017, hanno già beneficiato dei contributi per l'efficientamento energetico.
Finanziamenti a fondo perduto innovazione tecnologica, coprono il 50% dell'investimentoI contributi concessi coprono la metà delle spese ammissibili, con le finalità sopra elencate, e comunque fino ad un massimale per singola impresa pari a 1.500 euro. Per qualsiasi informazione sul Bando con la scadenza domande il 21 dicembre del 2018, la Camera di Commercio di Avellino è a disposizione con contatto solo ed esclusivamente via posta elettronica ([email protected]).
