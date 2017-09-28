Salotto dei vini buoni a Montemarano: Il programma dal 29 al 30 settembre 2017

MONTEMARANO (AVELLINO) - Venerdì 29 e sabato 30 settembre si svolgerà a Montemarano l’evento: “Montemarano Salotto dei vini buoni – dall’Aglianico al Taurasi”.

Una due giorni di Convegni – Degustazioni – visite in vigna ed in cantina – Musica: fra folclore, gastronomia, tradizione con al centro il vino.

L'Amministrazione Comunale, insieme alle cantine di Montemarano, ospiteranno alcune firme autorevoli del giornalismo, riferimenti istituzionali, professori universitari, imprenditori e tecnici del settore, con cui si svilupperà un confronto sulle potenzialità del vino Aglianico e del Taurasi e sulle opportunità derivanti dallo sviluppo del turismo esperienziale.

Dichiara l’Assessore all’agricoltura, Foreste, attività produttive e commercio Nadia Romano: “L'Aglianico è un grande vitigno che ben si è adattato ai suoli e al clima di Montemarano. Ci regala dei vini in grado di stupirci con il profilo organolettico e le evoluzioni nel tempo; vini da lungo invecchiamento capaci di sfidare la nostra memoria. Oggi più che mai c'è bisogno di momenti di confronto e di studio per la valorizzazione delle peculiarità dell'Aglianico. Sono convinta che i tratti distintivi del vitigno, le differenze pedoclimatiche dell'areale di produzione, i diversi approcci alla vinificazione avranno un ruolo decisivo nello sviluppo del turismo esperienziale in Irpinia”.

“L’idea è quella di creare momenti di spettacolo ricercati, da abbinare alla degustazione di prodotti tipici e dei vini – dichiara Roberto D’Agnese, Coordinatore artistico – mentre nella piazza centrale ci sarà la musica popolare, negli altri punti si formeranno delle vere e proprie isole per trascorrere delle piacevoli serate, degustando il buon vino e ascoltando musica live di vario genere, dalla celtica alla leggera. Momenti di ascolto che ricreeranno un’atmosfera suggestiva e di intrattenimento per tutta la famiglia. Montemarano è il paese in cui sono nato e ci tengo particolarmente che tutto riesca al meglio e credo sia importante puntare su eventi del genere, che possano essere una vera e propria opportunità di crescita per il vino, che è una grande risorsa del territorio e per il territorio stesso”.

Conclude il Sindaco Beniamino Palmieri: “abbiamo voluto fortemente puntare su questo modello di promozione del vino e del nostro territorio per sostenere concretamente gli operatori del settore vitivinicolo ed agricolo. Anche attraverso azioni come queste è possibile creare le condizioni per favorire lo sviluppo economico di una comunità”.

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

9:30 > Palazzo Castello

Incontro con i ragazzi dell’Istituto A. Di Meo

Il vino: un alimento culturale

che racchiude storia e geografia

10:00 - 12:00 > Visite in vigna ed in cantina

18:00 > Palazzo Castello

Convegno: Strategie e fattori di successo

per il turismo esperenziale in Irpinia

20:30 > Centro Storico

Apertura enoteca e stand gastronomici

con piatti tipici realizzati dai ristoratori locali

21:00 > Municipio

Degustazione dei vini delle cantine di Montemarano

Ampelografia del vitigno Aglianico

e caratteristiche organolettiche dei suoi vini

LIVE MUSIC

> ORCHESTRA ACHILLE

> Ivan Virgulto (One man band)

>AmbaAradam

>Emian pagan folk duo

SABATO 30 SETTEMBRE

9:30 - 10:30 > Palazzo Castello

Incontro con i giornalisti ed operatori del settore

Il terroir di Montemarano: l'Aglianico tra storia, tradizioni,

pratiche agronomiche ed enologiche

11:00 - 13:00 > Palazzo Castello

Verticale di Aglianico

l'affinamento dell'Aglianico dal 2010 al 2015

15:00 - 17:30 > Visite in vigna ed in cantina

15:30 - 18:00 > Palazzo Castello

Verticale di Taurasi

- L'evoluzione sensoriale del Taurasi DOCG e Riserva dal 2007 al 2012

- L'annata 2007: alla luce dell'andamento climatico del 2017, retrospettiva di un’annata calda

18:00 > Palazzo Castello

Convegno: Bacco in salotto: bilancio e sintesi delle potenzialità del vitigno Aglianico e dei suoi vini. Riflessioni su stili ed evoluzioni dei mercati del vino

20:30 > Centro Storico

Apertura enoteca e stand gastronomici con piatti tipici realizzati dai ristoratori locali

21:00 > Municipio

Degustazione dei vini delle cantine di Montemarano percorso sensoriale su evoluzioni e stili dell'Aglianico

LIVE MUSIC

> SIMPATICI ITALIANI

> Il teatro dell’onirico (Artisti di strada)

> SS91

>Monaghan duo

> Ivan Romano

Info.

Prenotazioni visite in vigna ed in cantina: 339 66 71 590 Prenotazione degustazioni: 392 53 24 359 Area camper attrezzata: 328 93 91 134