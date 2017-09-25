La Polisportiva Città di Montoro inizia alla grande!

Grande apertura di stagione per la Polisportiva Città di Montoro... ieri pomeriggio al PalaMontoro si é svolto l'Open Volley Day della "Città di Montoro"... avviate le iscrizioni alle attività sportive 2017/2018 dei settori Minivolley, Under13, 14, 16 e 18 femminile e Under 13 e 14 maschile. Presenti all'evento il Sindaco dott. Mario Bianchino e l'Assessore allo Sport Raffaele Guariniello del Comune di Montoro. Al taglio di torta inaugurale del nuovo anno con il Presidente Carmine Citro ed il Vice Presidente Antonio D'Aversa, il nuovo Staff tecnico Adriano Senatore, Gerardo Russo, Mara Boi, Michela Gagliardi, Melania Pacifico e Anna Santoro. L'animazione è stata curata dall'APS Restate in Piazza. Presente per il servizio sanitario la Misericordia di Montoro.