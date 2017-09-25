Caricamento...

La Polisportiva Città di Montoro inizia alla grande!

25/09/2017

Grande apertura di stagione per la Polisportiva Città di Montoro... ieri pomeriggio al PalaMontoro si é svolto l'Open Volley Day della "Città di Montoro"... avviate le iscrizioni alle attività sportive 2017/2018 dei settori Minivolley, Under13, 14, 16 e 18 femminile e Under 13 e 14 maschile. Presenti all'evento il Sindaco dott. Mario Bianchino e l'Assessore allo Sport Raffaele Guariniello del Comune di Montoro. Al taglio di torta inaugurale del nuovo anno con il Presidente Carmine Citro ed il Vice Presidente Antonio D'Aversa, il nuovo Staff tecnico Adriano Senatore, Gerardo Russo, Mara Boi, Michela Gagliardi, Melania Pacifico e Anna Santoro. L'animazione è stata curata dall'APS Restate in Piazza. Presente per il servizio sanitario la Misericordia di Montoro.
Ha concluso la manifestazione una esibizione della "Emilio Vietri Montoro" Serie D Femminile Fipav Campania, Michela Gagliardi, Melania Pacfico, Piera Giannettino, Ilaria Maria Villari, Mariassunta Riccio, Anna D'Auria, Ilenia Notaroberto, Flora Rocco, Natalia Baldi, Michela Salvati, Federica Leo, Licia Salvati, Federica Montaldo, Michela Del Pozzo e Chiara Guarino
...un nuovo anno ricco di emozioni si é aperto all'insegna dello sport e del divertimento!
Comunicato stampa.
Salotto dei vini buoni a Montemarano: Il programma dal 29 al 30 settembre 2017

Giovani, scuola e legalità: don Ciotti incontra gli studenti del Liceo Mancini

