Salerno, Chiara Marciani alla presentazione del progetto WO.M.EN

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2017

Salerno, Chiara Marciani alla presentazione del progetto WO.M.EN
La Società Cooperativa Eudemonia Onlus presenterà domani , venerdì 29 settembre alle ore 17.30 presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno il Progetto WO.M.EN - women mobility experience, finanziato nell'ambito del programma Erasmus plus . Il progetto offrirà a 50 donne neodiplomate di istituti tecnici e professionali della regione Campania l'opportunità di un'esperienza di mobilità transnazionale presso imprese , enti e associazioni operanti in Irlanda, Spagna e Inghilterra. L'obiettivo del progetto é contribuire alla crescita economica e all'occupazione giovanile stimolando le nuove generazioni verso una dimensione di respiro europeo, concentrandosi su uno specifico target, quello femminile mediante un'esperienza lavorativa all'estero altamente qualificata . Interverranno all'incontro , moderato dall'avvocata Stefania De Martino , Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno , Giuseppe Canfora Presidente della Provincia di Salerno , Nino Savastano assessore alle Politiche Sociali , Domenica Lomazzo Consigliera di parità della Regione Campania, Anna Petrone Consigliera di parità della Provincia di Salerno, Vladimiro D'Acunto amministratore Plan B -Project&Consulting, Lidia De Sio assessore politiche sociali Comune di Pellezzano, Enrico Basile Presidente Cooperativa Sociale Eudemonia Onlus. Le conclusioni saranno affidate all'assessora Pari Opportunità della Regione Campania Chiara Marciani .
