Saldi estivi Provincia di Avellino, sanzioni Guardia di Finanza ai commercianti

di Redazione 14/08/2018

Durante il periodo dei saldi estivi 2018, ad Avellino ed anche nei comuni limitrofi, la Guardia di Finanza ha rafforzato i controlli attraverso la presenza di pattuglie lungo le cosiddette vie dello shopping. La GdF, in particolare, si è occupata di verificare il rispetto della normativa sul commercio da parte dei negozianti ma, essendo stata riscontrate delle irregolarità, a partire da quelle sull'obbligo di esposizione dei prezzi, sono scattate inevitabili le sanzioni. Sanzione sopra i 3mila euro per violazione obbligo esposizione prezzi Nel dettaglio, dai controlli del Nucleo Mobile della GdF, proprio in materia di obbligo esposizione dei prezzi, sono emerse irregolarità presso 16 commercianti, dei quali 8 ad Avellino, 1 a Montoro, 3 a Solofra e 4 nel Comune di Atripalda. Inevitabile, a carico degli esercenti, è scattata la verbalizzazione dell'irregolarità e l'applicazione di una sanzione pecuniaria il cui importo massimo è pari a poco più di 3 mila euro. Nell'ambito dei controlli effettuati, inoltre, la GdF ad Avellino ha sequestrato i generi alimentari venduti abusivamente da un commerciante ambulante. Gli alimentari sono stati subito donati dalla Guardia di Finanza alla Caritas avellinese, mentre all'ambulante è stata inflitta una multa di 15 mila euro che corrisponde alla sanzione massima. GdF sequestra oggetti e giocattoli per il mare non conformi La Guardia di Finanza ha pure sanzionato, per complessivi 36 mila euro, pure un negozio che, gestito da cittadini di nazionalità cinese, esponevano oggetti e giocattoli per il mare non conformi. In particolare, i prodotti non idonei per la vendita scoperti dalla GdF sono stati quasi 44 mila con il negozio che, insieme al titolare, è stato pure segnalato alla locale Camera di Commercio.