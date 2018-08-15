Home Irpinia news Benevento Meteo: temporali in arrivo, Ferragosto instabile al sud

di Redazione 15/08/2018

Ferragosto con maltempo e temporali al centro-Sud grazie a una perturbazione in transito sulle regioni centro-meridionali, dove aumenta il rischio di rovesci o temporali e si potrebbe attenuare il caldo. Il Sole invece splenderà sul nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da alte temperature e cielo terso. Bel tempo al nord, rovesci a sud Su gran parte del Centro-Sud, si formeranno numerosi e improvvisi temporali. E' previsto che le temperature caleranno in molte zone del Centro Italia ma soprattutto, al Sud, perché la massa d’aria calda presente sul Mediterraneo Centrale verrà eliminata dalle correnti più fresche che accompagnano la perturbazione, e la sospingono. Maltempo per tutta la settimana l’Italia rimarrà sotto l'influsso dell’alta pressione che nel frattempo continuerà a farsi strada lungo tutto lo Stivale; un graduale miglioramento si avrà verso fine settimana ma le giornate saranno ancora per un po’ disturbate dall'instabilità metereologica che interesserà in prevalenza le aree montuose. Ferragosto soleggiato al nord Per mercoledì 15 agosto, erano state ipotizzate in prevalenza ore soleggiate al Nord, ad eccezione di qualche nube sparsa e qualche breve acquazzone sull'Emilia e Romagna. Sul resto d'Italia invece tempo uggioso e grigio, nel corso del giorno si sono avuti rovesci e temporali sparsi che hanno interessato e interesseranno quasi tutte le regioni centrali e meridionali, risparmiando solo l'alta Toscana; questo fino a giovedi. Venti moderati di Maestrale su mare di Sardegna e canali di Sicilia e di Sardegna, in prevalenza venti deboli sugli altri mari. Temperature in calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, in rialzo al Nord e sulla Toscana. Allerta arancione della Protezione Civile su sei Regioni Un allerta di moderata criticità per rischio temporali su Emilia Romagna e Puglia, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno; rischio idrogeologico su Basilicata, Campania, Marche, Molise, Puglia Centrale.