Ricchiuti Udc: “Siamo un partito con veri valori e con ambizioni importanti”

di Redazione 07/02/2017

Politica - Ieri pomeriggio a Manocalzati in provincia di Avellino si è tenuta la riunione del coordinamento regionale dell’Unione di Centro Campana, questo è il primo incontro del coordinamento dopo il congresso del novembre scorso che si concluse con l’elezione di Giuseppe De Mita alla segreteria regionale del partito centrista. Eranopresenti tutti i big del partito regionale, dall’onorevole Giuseppe De Mita, ai consiglieri regionale Maurizio Petracca e Maria Ricchiuti fino all’assessore regionale al turismo Corrado Matera. I lavori dell’assemblea sono stati conclusi dal presidente Ciriaco De Mita che ha dettato la linea da seguire ai tanti militanti simpatizzanti accorsi a Monocalzati. “Siamo un partito con dei valori ben definiti e chiari, per noi la solidarietà e il confronto anche tra opinioni diverse sono la nostra stella polare. Seguiamo i percorsi che ci indica la dottrina sociale della chiesa, cercando di contestualizzare la nostra proposta politica con quelle che sono le esigenze dei nostri territori e della nostra gente, come partito stiamo mostrando molta attenzione alla nostra terra. Sul piano regionale siamo in forte crescita, e in vista delle imminenti elezioni nazionali ci faremo trovare pronti, siamo un partito con grande ambizioni, anche perché la nostra proposta politica sarà di grande qualità”- è quanto dichiarato in esclusiva alla nostra testata dalla consigliera regionale Maria Ricchuti capogruppo Udc e Sindaco di Novia Velia. Oltre al partito e alle elezioni nazionale l’onorevole Ricchiuti ha lasciato qualche dichiarazione in merito all’azione dell’Udc in merito al consiglio regionale. “In Regione Campania insieme al collega Maurizio Petracca stiamo conducendo un ottimo lavoro, siamo attenti e propositivi ,la nostra presenza in regione è importante, tra le priorità le aree interne dimenticate dalla precedente giunta di Centrodestra. Noi stiamo restituendo alle zone interne la giusta centralità che meritano nel panorama regionale e non solo ovviamente, visto che i nostri territori sono mete turistiche da anni. Siamo consapevoli che tanto ancora dobbiamo fare, e per questo come gruppo regionale continueremo nel nostro lavoro con passione e dedizione”- conclude Ricchiuti.