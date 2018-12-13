Natale e cibo: come mantenersi in forma durante le feste
di Redazione
13/12/2018
Il parere degli esperti sulle mangiate di nataleCi preoccupiamo tutti delle nostre abbuffate natalizie o delle feste. In vero la regola di base sarebbe quella di prestare attenzione alla propria alimentazione sempre. Se infatti durante l’arco dell’anno fossimo più equilibrati nelle mostre cose, seguendo le giuste regole del mangiar sano, non ci sarebbe bisogno di dover “desiderare” un dolce a natale, o non ci sarebbe bisogno di aver paura di qualche kg di troppo messo nei giorni festivi. Proprio a proposito dei dolci, se seguiamo un regime sano senza sgarri in linea di massima ogni giorno, il peccato di gola può scapparci il 24 o il 31. Purché non dimentichiamo di darci dentro con l’attività fisica, senza invece affondare sul divano dopo ogni pranzo in famiglia
Come si dovrebbe mangiare durante le festeUn’alimentazione tipo durante le con ste dovrebbe prevedere la solita prima colazione, seguita da leggeri spunti, e da pasti completi, il tutto completato da un uso smoderato di acqua. Il segreto infatti durante i giorni natalizi è quello di assaggiare tutto senza esagerare, evitando quindi di consumare quantità industriali di cibo. Se mangiamo qualcosa che sta bene con maionese, salse e quant’altro, sarebbe preferibile non appesantire il piatto con intingoli simili. Inoltre, nel rispetto delle tradizioni, si dovrebbero propinare piatti non molto elaborati, magari non troppo calorici e il più digeribile possibile. Il segreto dunque appare essere quello del consumo moderato, che, tra le altre cose, è la regola di base del la corretta alimentazione. Non dovremmo mai desiderare un’eccezione alla regola, ecco perché si dovrebbe stare in campana nel consumo di bombe caloriche durante vigilie, natale e capodanno.
Qualche ultimo consiglio per dei pranzi coi fiocchiDoveroso è qualche ultimo consiglio per affrontare pranzi e cene con i fiocchi e contro fiocchi. Il buon senso è sicuramente al primo posto. Se le feste sono rappresentate da 24,25,26 dicembre, e poi ancora Notte di San Silvestro, 1 Gennaio ed Epifania, significa che gli sgarri alimentari sono più che leciti nei giorni appena indicati. Non esiste la scusa “è avanzata roba, sarebbe peccato non mangiarla”. Gli altri sono giorni normalissimi, e in quanto tali, va seguita la nostra solita dieta. Anzi tra una festa e l’altra si potrebbe cogliere l’occasione della pausa per disintossicare il nostro corpo dalle abbuffate di qualche ora prima. Inoltre l’attività fisica non dovrebbe mai mancare. Sì, ci sta che i giorni di festa vogliamo cogliere l’occasione per riposare di più, ma i restanti giorni potremo approfittarne per andare a fare delle passeggiate (tempo permettendo) o anche per tornare in palestra. Sarà un modo questo non solo di mantenersi in forma e di evitare di mettere su chili, ma sarà anche un modo per dimenticare lo stress lavorativo allentando le tensioni.
