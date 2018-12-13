La nuova frontiera della pay TV: attivarsi su DAZN
di Redazione
13/12/2018
DAZN ha fatto discutere molto in questi mesi, e anche ora a stagione di campionato inoltrata, in molti si domandano come funzioni l’attivazione della pay TV più chiacchierata degli ultimi tempi. Accompagnando braccio a braccio la competitor nel settore, Sky, la payTV marcata Performance ha fatto il suo ingresso in Italia, direttamente dalla Gran Bretagna. Le offerte per far gola ai nuovi clienti non sono mancate, così come non è mancano l’accordo con SKy e Premium per facilitare la visione delle partite ai nuovi e fidati utenti. Tra le altre cose infatti, DAZN ha proposto la messa in onda non solo della Serie A italiana, ma anche della Serie B, Liga spagnola, Ligue 1 francese, Coppa di Lega Inglese, la Coppa D’africa Delle Nazioni, la Copa Libertadores, UFC, NFL di football americano, NHL di hockey su ghiaccio, PDC di freccette e MLB di baseball.
Come ci si abbona a DAZN?DAZN offre la messa in chiaro di tre partite a giornata di campionato, per un totale nell’anno calcistico di 114 partite: ci sarà così l’anticipo del sabato sera delle 20.30, il match della domenica delle 12.30, una partita in programma la domenica pomeriggio alle 15. La Pay TV in questione può essere visionata sia in diretta streaming che on demand, da qualunque dispositivo che sia un computer, un Tablet o uno Smartphone (ma anche da Smart TV e console per videogiochi). L’abbonamento è un gioco da ragazzi, basta accedere al sito DAZN, creare un profilo con nome e password immettere i dati di pagamento, che sia Paypal, Postepay, etc, e il tutto sarà pronto. Ovviamente se abbiamo difficoltà possiamo pur sempre consultare siti che ci guidano passo dopo passo, come Attivazioni360.com. La convenienza di DAZN sta nel fatto che l’abbonamento può essere disdetto in qualunque momento, dopo lo scadere del primo mese di contratto.
Il costo dell’abbonamento a DAZNPer quanto concerne i costi, bisogna dire che DAZN, senza vincoli, regala il primo mese ai nuovi abbonati. Abbiamo sottolineato che è senza vincoli perché, si può cancellare il periodo di prova in qualunque momento, e in più se al termine della gratuità del servizio decidiamo di fare dietro font, DAZN non ci vincola. Altrimenti, se il servizio fa a l caso nostro, DAZN sottrae dal conto indicato in fase di registrazione la somma dovuta ogni mese, pari a 9,99 euro al mese.
L’accordo di DAZN con SKy e PremiumTutto il campionato di serie B più le tre partite di serie A mandate in onda da Perform possono essere visionate anche dagli abbonati Mediaset Premium Calcio. Il servizio da Mediaset è stato completamente regalato a tutti i clienti che hanno sottoscritto sino ad ora l’abbonamento Premium Calcio al costo di 19,90 € al mese. Il servizio può essere visionato da un qualunque dispositivo, comprese le Smart TV scaricando e installando l’apposita applicazione di DAZN (non però sul digitale terrestre). Per gli abbonati SKy invece esiste un ticket scontato per l’abbonamento a DAZN, ossia una minorazione di 2€. Questo al fine di vedere tutte le partite di serie A, quelle di serie B e le esclusive Perform. Basta avere un decoder Sky Q oppure sfruttando sempre l’app di DAZN sui dispositivi connessi compatibili.
